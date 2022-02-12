Росія звинуватила США в порушенні кордону, військовому аташе вручили ноту

Росія звинуватила США в порушенні кордону / pixabay

У Міноборони РФ повідомили про те, що нібито виявили у своїх територіальних водах підводний човен Військово-Морських сил США. У зв'язку з цим американському військовому аташе вручили ноту протесту, повідомляє пресслужба російського відомства.

"12 лютого о 10:40 (мск) в районі проведення планового навчання сил Тихоокеанського флоту в територіальних водах РФ в районі острова Уруп Курильської гряди був виявлений підводний човен ВМС США типу Вірджинія, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що екіпаж підводного човна США проігнорував вимоги російської сторони про те, що судно має спливти.

Представнику апарату військового аташе з питань оборони при Посольстві США в Москві вручили ноту зв'язку з порушенням американським підводним човном територіальних вод Росії.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що дії американського підводного човна розцінюються як грубе порушення норм міжнародного права.

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"Провокаційні дії підводного човна ВМС США створили загрозу національній безпеці РФ. Міноборони Росії наполягає на необхідності вжиття заходів з боку США для виключення подібних ситуацій у майбутньому", - заявили у відомстві.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну - вони відзначили, що вторгнення може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може відбутися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великобританії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Відзначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

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