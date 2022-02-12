"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним

У Байдена повідомили деталі розмови з Путіним / Фото Reuters

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним щодо загрози вторгнення в Україну.

Байден попередив Росію про наслідки такого агресивного кроку, інформує пресслужба Білого дому.

Також президент США попередив Путіна, що російське вторгнення в Україну принесе лише страждання і послабить авторитет Росії. Також американський президент пригрозив Кремлю швидкими і серйозними санкціями.

"Байден ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча США, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками і партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - йдеться в релізі Білого дому.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну - вони відзначили, що вторгнення може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може відбутися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великобританії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Відзначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

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