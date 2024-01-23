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"Росія має проблеми": Путін не може вести війну понад 2 роки - капітан ВМС ЗСУ

Руслана Заклінська
23 січня 2024, 15:29
Росія вже має проблеми з виготовленням озброєння та залежить він артилерійських снарядів КНДР.
'Росія має проблеми': Путін не може вести війну понад 2 роки - капітан ВМС ЗСУ
Росія не здатна воювати більше 2-х років / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росія не готова вести війну більше 2 років, адже її фонд національного добробуту вже наполовину "випотрошений". Водночас РФ критично залежить від артилерійських снарядів КНДР, а її військова техніка, виведена з ладу ЗСУ, не відновлюється належним чином. Про це розповів капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко в ефірі "Еспресо".

"Бачимо, що Україна має проблеми, але й Росія також вже має проблеми. РФ вже критично залежить від артилерійських снарядів КНДР і це серйозний показник. Кількість російської техніки, яка виводиться нашими військовими з ладу, це також дуже серйозний показник. Тому що росіяни нібито військову промисловість поставили на рейки воєнного часу, але кількість озброєння ніяк не задовольняє їхні потреби, і навіть не покриває їхні втрати", - сказав Риженко.

За словами капітана запасу ВМС, Росія не зможе вести війну більше 2 років. Експерт також вказав на фінансові труднощі, з якими стикається Росія, зазначивши, що фонд національного добробуту країни вже наполовину вичерпаний. Це свідчить про складну економічну ситуацію в країні, яка обтяжена санкціями та зниженням цін на нафту.

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"Фонд національного добробуту РФ вже наполовину випотрошений. Коштів немає, щоб покривати усі негаразди, які пов'язані з санкціями й падінням ціни на нафту. І це все відбувається на фоні того, що американці поступово нарощують тиск, щоб санкції виконувалися. До речі, сьогодні росіяни не використовували "калібри", і це теж цікавий факт. Це є індикатором того, що росіяни мають проблеми з виготовленням ракет. Тому Росія нездатна більше 2-х років вести таку війну, а наші можливості повністю залежать від допомоги з боку партнерів", - наголосив він.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Welt am Sonntag наголосив, що більша частина території України залишається не окупованою. Фройдінг також вказав на значний успіх України у військових діях та відзначив знищення сучасної російської армії, внаслідок чого Кремль майже втратив професійну та підготовлену військову силу.

Також країни Балтії готуються до можливої війни з Росією та вважають, що можуть бути наступними після України, зазначив політичний аналітик Володимир Горбач. РФ, ймовірно, спрямує свої дії на руйнування НАТО та оборонного Альянсу для стратегічної перемоги.

Нагадаємо, російські війська не відмовилися від своїх наступальних планів на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Вони активно намагаються прорвати оборону ЗСУ від Куп'янська до Нью-Йорка Донецької області, проводячи наступальні операції зі значними втратами в техніці та живій силі.

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війна в Україні санкції проти Росії війна Росії та України Андрій Риженко
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