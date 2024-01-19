Війна в Україні може тривати від 2 до 5 років: CNN розкрило прогнози США

Оцінки тривалості війни різняться, але "практично всі" експерти припускають, що буде ще принаймні два роки боротьби.

https://glavred.net/ukraine/voyna-v-ukraine-mozhet-dlitsya-ot-2-do-5-let-cnn-raskrylo-prognozy-ssha-10534628.html Посилання скопійоване

США дали прогноз війні в Україні / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти

Згідно із даними американської розвідки та прогнозів американських політиків відомо, що війна в Україні може триватиме щонайменше два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Раніше Трамп вже робив заяву, що зупинить війну в Україні у перший же день свого повернення до Білого дому. Представник Демократичної партії Майк Квіглі розповів, що це можна розуміти як плани Трампа дозволити Путіну зберегти вже загарбану територію. Однак мало хто вірить, що такі ідеї Трампа справді зупинять війну, пише CNN

"Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, представники розвідки США та Заходу вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше", - пише видання. відео дня

Оцінки тривалості війни різняться, але "практично всі" експерти припускають, що буде ще принаймні два роки боротьби. У приватному порядку деякі офіційні особи США та Заходу кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.

Постійна підтримка Заходом України має вирішальне значення для продовження боротьби, стверджують офіційні особи США та Заходу. Співробітники розвідки США не вірять, що скорочення допомоги матиме серйозний вплив на поле бою для України у короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі відсутність допомоги США може дозволити Москві відновити темп наступу, збільшивши власне виробництво зброї та скориставшись підтримкою Ірану та Північної Кореї, кажуть поінформовані джерела.

Американський чиновник заявив, що очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази та відновленням своїх сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році - стратегія, на якій, ймовірно, також зосередиться Росія.

"Ось чому постійна підтримка Заходу є такою критичною, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватиметься 2025 рік і, можливо, далі", - сказав він.

Представник американських військових, дислокований у Європі, заявив CNN, що Україна зможе знову спробувати прорватися до Мелітополя не раніше, ніж через два роки. В поточному році жодна зі сторін не зможе здійснити великий прорив, вважають офіційні особи США та Заходу.

Обидві сторони "надто виснажені з точки зору військ і обладнання, щоб побачити значні кроки в 2024 році", - сказав співрозмовник каналу.

Нагадаємо, що Байден зробив важливу заяву для України про військову допомогу. Президент США після зустрічі із американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

Топгенерал із США назвав головну умову перемоги України у війні з РФ. Філіп Брідлав упевнений, що "західні лідери прислухалися до своїх страхів" і тому "нездатні усвідомити, що означає переможений Путін".

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.