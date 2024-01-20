У Міноборони назвали головну умову підписання миру та завершення війни з РФ

Всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не повинна стати винятком.

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Іван Гаврилюк назвав умову завершення війни з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua. 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна Росії та України повинна завершитися переговорами та відмовою країни-агресора від ядерної зброї.

Гаврилюк зазначив в інтерв'ю Tagesspiegel, що всі війни в світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не повинна стати винятком.

За словами заступника міністра, при підписанні будь-якого документа Росія повинна відмовитися від ядерної зброї. Війна завершиться поверненням усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога.

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"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ повинен містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що це держава - загроза миру", - пояснив заступник міністра оборони.

Завершення війни та переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи може війна з країною-агресором Росією завершитися цього року і від чого це залежить.

"Кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир - це все залежить від єдності нас усіх", - сказав глава держави.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що для України неприйнятні умови завершення війни, які виходять з Кремля. За його словами, будь-які переговори дають Росії час на відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію від захоплення нових українських міст.

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