РФ може відкрити другий фронт: коли й де Путін планує розв'язати нову війну

У своїй уяві РФ воює з колективним Заходом і НАТО, пояснив Володимир Горбач.

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Володимир Горбач / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Країни Балтії чекають і готуються до ймовірного сценарію розв'язання країною-агресором РФ нової війни, заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Там очікують, що вони можуть бути наступними, але, так би мовити, після падіння України", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений, що в своїй уяві РФ воює з колективним Заходом і НАТО, тому свою стратегічну перемогу вони бачать в руйнуванні НАТО як оборонного Альянсу.

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"Метою російських дій є руйнування стереотипу (насамперед серед союзників по НАТО) про те, що в разі нападу Росії їх ніхто не захистить. І у них для цього є певний стратегічний резерв – звичайно, збройних сил в РФ зараз не буде вистачати, тому що вони або знаходяться, або принаймні задіяні на фронтах в Україні", - пояснив він.

Разом з тим аналітик вважає, що на другий фронт Росія не має сил, засобів, і, перш за все, живої сили і техніки, звичайних озброєнь.

"Але стратегічними резервами Росії є ядерна зброя, і погрожуючи її застосуванням проти якоїсь з країн-членів НАТО, росіяни можуть викликати певну внутрішню кризу всередині цієї організації", - говорить він.

Разом з тим співрозмовник вказав на те, що найкритичніший момент для цього - нинішній перехід влади від однієї адміністрації президента США до іншої.

"Тобто це період, починаючи з дня голосування 5 листопада до інавгурації нового президента в кінці січня. Якщо внутрішньополітична криза в США буде поглиблюватися – наприклад, якщо Трамп або виграє, або не буде визнавати своєї поразки – в цей момент Росія може випробувати Альянс на міцність десь у вигідній для себе точці - наприклад, в Естонії, Литві, Латвії або Фінляндії, яка тепер стала ще однією сусідньою країною НАТО, яка має довгий кордон з РФ. Тому цей рік буде випробуванням для всіх - не тільки для України, а й для наших партнерів на Заході", - додав Горбач.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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