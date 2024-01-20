Велика війна триватиме: у Зеленського назвали головну мету Путіна

Михайло Подоляк закликав посилювати Україну більш високотехнологічною зброєю.

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Михайло Подоляк / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність мирних переговорів України з країною-агресором РФ.

Україна не буде вести переговори з Росією, підкреслив він в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Війна триватиме, за уявленнями Путіна, поки він не завоює всю територію України, поки не досягне панування в Європі, поки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію і відносини, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс", - каже представник ОП. відео дня

Разом з тим він звернув увагу на необхідність збалансування в питанні поставок Україні озброєнь для відбиття агресії РФ і закликав посилювати Сили оборони високотехнологічною зброєю.

Подоляк резюмував, що на сьогодні лінія фронту становить 1300 км, а бойові дії ведуться на 600-800 км, тому Росія за рік війни не досягла суттєвого прогресу.

Раніше повідомлялося про те, що у Кремлі змінили риторику щодо переговорів з Києвом. Країна-агресор РФ відходить від своєї інформаційної операції, покликаної симулювати інтерес до діалогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Захід змінює стратегію і хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ. Пентагон і Білий дім хоче, щоб Україна перейшла до стратегічної оборони.

Як раніше повідомлялося, Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час "прямої лінії "він сказав, що вважає Одесу "російським містом" і заявив, що Москва збирається завершувати війну тільки тоді, коли "досягне своїх цілей".

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