'Майже вся армія знищена': німецький топ-генерал дав прогноз війни на 2024 рік

Німецький генерал відзначив, що Сили оборони України можуть завдавати точних ударів по важливих цілях в глибокому тилу Росії.

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Німецький генерал прокоментував хід бойових дій в Україні / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Бундесвер

Оцінюючи стан Сил оборони України та їх успіхи в ході бойових дій проти російських окупантів, варто враховувати, що більша частина території України залишається не окупованою. У 2022 році половина територій, які були захоплені РФ, вже звільнені від окупації. При цьому Кремль майже втрати професійну та підготовлену армію. Про це повідомив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag генерал-майор Крістіан Фройдінг, голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони ФРН.

"80% території України вільні, ми завжди маємо це пам'ятати. І 50% території, яку Росія окупувала два роки тому, звільнено. Україна фактично знищила практично всю сучасну російську армію. Добре навчених російських військ більше немає, цілі дивізії стерті з землі", — наголошує Крістіан Фройдінг.

Крім того, він зазначив, що Росія змогла перехопити ініціативу на полі бою лише ціною колосальних втрат серед живої сили та техніки.

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"Зараз Росія володіє військовою ініціативою, але ціною немислимо великих втрат у живій силі. Серйозні джерела прогнозують, що до кінця 2024 року росіяни втратять 500 тисяч осіб. Ми помічаємо, що щомісяця вони втрачають чотиризначну кількість бойової бронетехніки - це ніяк не можна кваліфікувати як військовий успіх", - вказує генерал.

За його словами, ще одним важливим досягненням України є здатність завдавати точні удари в глибокому тилу Росії та тимчасово окупованих територій.

"Вони (Сили оборони України - ред.) посилюють тиск на Росію саме в Криму та особливо на Керченському мосту", — додає генерал, зауважуючи, що передислокація Чорноморського флоту за межі Криму це підтверджує.

Крім того, він зазначив, що Сили оборони України можуть атакувати Москву та Санкт-Петербург

"Що я також вважаю добрим розвитком: українці все більше здатні вести оборонні бої, використовуючи мобільність, що заощаджує сили. Все це мене дуже надихає", — резюмує Крістіан Фройдінг.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 січня в Росії сталися вибухи. Російські ЗМІ повідомили про атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на Смоленську, Тульську та Орловській та Ленінградській областях.

OSINT-аналітики з групи Dnipro заявили, що був приліт по території автомобільного заводу Щегловський вал у Тулі. Відомо, що на цьому заводі виробляються ракетні комплекси Панцир-С і Панцир-С-1, а також проводиться модернізація різної бронетехніки російських окупантів.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що удари по Тульській, Орловській і Смоленській областях були проведені в рамках операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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