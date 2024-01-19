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Плани Путіна можуть провалитися: Маломуж назвав 2 сценарії подальшого перебігу війни

Альона Вороніна
19 січня 2024, 14:23
У разі пасивного сценарію Путін може зміцнитися, але якщо Україна втілюватиме у життя активний сценарій – це поламає плани російського диктатора.
Николай Маломуж, украинские военные
Маломуж назвав 2 сценарії подальшого перебігу війни/ колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Україна повинна зміцнювати свою позицію як на фронті, так і на міжнародній арені. Якщо цього не робити, то російський диктатор Володимир Путін буде укріплюватися і за 2-3 роки може надзвичайно укріпитися.

Але якщо з боку України буде втілюватися у життя активний сценарій, і на фронті будуть прориви, то за 1-2 роки ми можемо знецінити всі зусилля Путіна, і це призведе до падіння режиму в країні-агресорці Росії. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

Він зазначив, що перспектив у Путіна не буде, якщо ми згенеруємо дуже потужні сили на найближчі роки, щоб російський диктатор не створив якусь коаліцію з Північною Кореєю або Іраном.

"Тому зараз працюватимуть ефективні міжнародні сили, щоб знецінити ці зусилля підтримки Росії безпілотниками, балістичними ракетами тощо, це велика робота. Без нашої активної позиції на фронті та міжнародній арені Путін буде укріплюватися. Якщо ми говоримо про пасивний сценарій, то за два-три роки Путін може надзвичайно укріпитися. Якщо говорити про активний сценарій, то за рік-півтора на фронті своїми проривами ми можемо знецінити всі зусилля Путіна, а це призведе до падіння режиму. Думаю, зараз іде протиборство, яка концепція виграє", – зазначає Маломуж.

Він наголосив, що Захід розуміє, які глобальні загрози Росія несе всьому світі. РФ уже не раз погрожувала світу застосуванням ядерної зброї. І такі погрози лунають і з боку Путіна, і з боку Медведєва, і з боку інших прихильників російського диктатора. Маломуж зазначає, що так російські окупанти створюють передумови для конфронтації глобального рівня та знищення всього людства.

"Задля протидії таким загрозам створюються навіть такі союзи, як, наприклад, між Байденом і Сі Цзіньпіном. Будь-хто, хто б не став президентом США, навіть Трамп, шукатиме способи, які притиснуть Путіна, зроблять неможливим застосування ним ядерної зброї і розпалювання подальших військових дій", – сказав генерал армії України.

Він зазначив, що світ шукатиме способи притиснути Путіна, тому що активізація воєнних дій на території України і створення загрози для Європи буде створенням передумов для глобальної війни, а це вже ядерна війна.

"Тому для того, аби не було загрози Європі, США і Китаю від ядерних вибухів, ці держави будуть вживати дій. По всіх каналах до Путіна донесли неприпустимість застосування ядерної зброї. Про це сказали не тільки в НАТО, але й у Китаї, Індії та інші учасники ядерного клубу", – зазначив Маломуж.

Дивіться прогноз Миколи Маломужа про те, які міста найближим часом спробує захопити Росія:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ націлилася на два великих міста. Російські окупанти стягують ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію синхронно з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман і Вугледарський виступ, заявив військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Нагадаємо, НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Голова військового комітету НАТО заявив Роб Бауер заявив, що цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всебічної війни" з РФ. Попередження чиновника зроблено напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни.

Також раніше повідомлялося, що бійці РДК "покришили" росіян і захопили техніку РФ під час засідки у Брянській області. У РДК також оприлюднили кадри із захопленим Уралом армії країни-агресора.

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війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
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