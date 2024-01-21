Росіяни перейшли в наступ по всьому фронту: в ЗСУ розкрили деталі

В ЗСУ зазначили, що російські окупаційні війська проводять наступальні операції не зважаючи на колосальні втрати в живій силі та техніці.

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В ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Окупанти не змінили своїх планів щодо наступальних операцій на території України, зокрема на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямах. Російські війська намагаються прорвали оборону ЗСУ по лінії від Куп'янська, що на Харківщині до Нью-Йорка Донецької області. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Ворог від своїх намірів наступати не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії по всій смузі оперативного угрупування військ "Хортиця" - від Куп’янська аж до Нью-Йорка", - розповів він.

Володимир Фітьо зауважив, що російські війська намагаються атакувати та просуватися по всіх напрямках навіть за умови значних втрат в техніці та живій силі.

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"З початку цього місяця, станом на 20 січня було знищено ворожих 120 танків, 218 броньованих машин та 178 гармат та мінометів різних калібрів. Загалом 7055 окупантів було вбито або поранено у смузі відповідальності "Хортиця"", - сказав Фітьо.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне, розташований на лінії Кремінна-Сватове (20 км на північний захід від Сватове).

Крім того, президент України Володимир Зеленський зазначив, що лише за одну минулу добу на фронті відбулося більше сотні бойових зіткнень, які були дуже інтенсивними.

Крім цього, військовий експерт Дмитро Снєгирьов, який є співголовою ГІ "Права справа", вважає, що пріоритетом для противника є Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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