glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія готується до поразки у війні з Україною, одним з нових лідерів бачать Пригожина - ГУР

8 грудня 2022, 17:30
Мобілізація в країні-агресорі РФ не припиняється, є ознаки підготовки нових, більш потужних хвиль, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
ВСУ, Пригожин, Кремль
Одна з башт Кремля бачить Пригожина одним з лідерів в Росії після поразки у війні - ГУР / Колаж 93-тя ОМБР, УНІАН, скріншот соцмережі

Окупант Росія готується до поразки на війні проти України. Одна з башт Кремля вже розглядає главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина в якості одного з російських лідерів післявоєнного часу. Однак Москва не припиняє мобілізацію, в тому числі і на окупованих територіях, і, ймовірно, готується до більш потужних її хвиль. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі Апостроф він розповів про те, що наразі спостерігається чітка деградація російських військових в плані інфраструктури та управління. Особливо це помітно в ситуації, коли відбуваються удари по військових аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники.

За словами представника ГУР, в Росії йде боротьба ультраконсервативних груп щодо того, хто буде великим імперцем. Зокрема, одна з так званих башт Кремля вже розглядає керівника ПВК Вагнера Пригожина в якості одного з лідерів держави поствоєнного часу.

Також Росія не припиняє мобілізацію війська. Низка ознак вказує на підготовку більш потужних хвиль і систем обліку. Окупанти працюють над призовом, в тому числі, і неповнолітніх громадян України з окупованих територій.

"Мова йде вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони повинні зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим і не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", - підкреслив Андрій Юсов.

Війна Росії проти України

Видання Financial Times раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що інтереси Заходу і України в питанні "перемовин з Росією" можуть розійтися.

Зокрема, західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби української армії звільнити Крим військовим шляхом. При цьому журналісти навели цитату президента Володимира Зеленського, який підкреслив, що діалогу з агресором бути не повинно.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу з Путіним говорити більше нема про що.

Російський директор втратив політичні перспективи у своїй країні. Єдиний шанс Росії не розвалитися - змінити еліти.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що директор РФ Путін програв на війні проти України в усіх напрямках. Однак попереду ще багато боїв. Взимку як у ЗСУ, так і в окупантів РФ, з'явиться можливість для проведення контрнаступальних операцій.

Інші новини:

війська Росії ГУР Євген Пригожин війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:46

"Дипломатичним шляхом": Кулеба розповів про деокупацію Криму і Донбасу

17:36

Зручно, але небезпечно: чому не можна ставити мікрохвильовку на холодильник

17:30

Росія готується до поразки у війні з Україною, одним з нових лідерів бачать Пригожина - ГУР

17:29

Гарік Харламов публічно свариться зі своєю колишньою дружиною Христиною Асмус

16:55

Захарова "напророчила" терміни закінчення війни та влаштувала істерику через військову допомогу УкраїніВідео

Реклама
16:53

Повторення долі фашистської Німеччини стане для них успіхом: експерт назвав два шляхи післявоєнної РФВідео

16:48

Продюсер-зрадник Бардаш оголосив "культурну мобілізацію" на Донеччині

16:46

Група 1+1 media доєдналася до VI міжнародного форуму "Креативна Україна"

16:43

Прикмети на 9 грудня: які 3 речі не можна порушувати, щоб біду в сім'ю не залучитиВідео

16:40

Залишити відкритою або закривати: як правильно вчинити з дверцятами пралки після прання

16:34

"Клініка": Корольова з сином вразили дивною поведінкою на камеруВідео

16:27

Євробачення-2023: букмекери розповіли, хто переможе в Національному відборіВідео

16:26

Потужні танки Заходу для України: США схвалюють передачу Leopard 2 і чекають на крок від ФРНВідео

16:00

"Щоб називала мене султан": Остапчук висунув вимоги до наступної дівчини

15:55

Помста за Кримський міст: Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів УкраїниВідео

15:32

Путін програв по всіх напрямках, взимку буде можливість для наступу - генерал МілліВідео

15:30

"Пташка" Поліщук показала рідкісне фото красеня-брата

15:16

У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNNВідео

14:50

Армія України посилюється дронами: за 30 днів війська отримали 7 вітчизняних БПЛА - РезніковВідео

14:40

"Ти не один": DOROFEEVA заспіває Щедрик у незвичному дуеті та розповість про найособливіше Різдво

Реклама
13:33

"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

13:08

"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня: Овнам - енергія, Терезам - стреси, а Рибам - лінь

12:50

Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

12:42

"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на ньогоВідео

12:17

З'явилося відео, як хворого Баскова водять під рукиВідео

11:49

Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

11:48

Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією PoliticoВідео

11:41

Гороскоп Таро для Левів на 2023 рік: коли чекати подарунки долі, а коли - хороші грошіВідео

11:32

Крізь терни до моря. Єгипет чекає українців на відпочинок

11:20

"Почнеться активізація війни": військовий аналітик розповів, чого очікувати від ЗСУ взимкуВідео

10:50

На фронті загинув український актор і учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко

10:50

Таролог розповіла, чи побоюватися українцям до кінця грудня ракетних ударів ворогівВідео

10:40

"Буде Кобзону підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

10:08

"Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав": Шольц знову виступив за переговори з ПутінимВідео

09:58

Кругом вороги: російські пропагандисти до тремтіння в колінах злякалися етнічних українцівВідео

09:18

Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

09:17

Як РФ обирає дні для ракетних ударів по Україні: пояснення військового експертаВідео

08:44

Четверта хвиля мобілізації до ЗСУ: адвокат розповів, хто підлягає призовуВідео

Реклама
08:37

"Порожні розмови абсолютно безвідповідальні": у США відреагували на ядерні погрози Путіна

08:30

Що треба завжди говорити дітям: ви здивуєтеся, згадавши ці прості словаВідео

08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:14

Ми самі вирішуватиме, яке російське місто нам знадобитьсяПогляд

08:00

ЗСУ повернуть Крим без бою, коли контролюватимуть Мелітополь - Андрій Коваленко

08:00

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2022: Рибам - таємниці, Овнам - проблеми, а Дівам - любов

07:51

Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський і політичний діяч

07:33

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

07:02

У 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час - Зеленський

06:44

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти