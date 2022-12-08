Росія готується до поразки у війні з Україною, одним з нових лідерів бачать Пригожина - ГУР

Мобілізація в країні-агресорі РФ не припиняється, є ознаки підготовки нових, більш потужних хвиль, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Одна з башт Кремля бачить Пригожина одним з лідерів в Росії після поразки у війні - ГУР / Колаж 93-тя ОМБР, УНІАН, скріншот соцмережі

Окупант Росія готується до поразки на війні проти України. Одна з башт Кремля вже розглядає главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина в якості одного з російських лідерів післявоєнного часу. Однак Москва не припиняє мобілізацію, в тому числі і на окупованих територіях, і, ймовірно, готується до більш потужних її хвиль. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі Апостроф він розповів про те, що наразі спостерігається чітка деградація російських військових в плані інфраструктури та управління. Особливо це помітно в ситуації, коли відбуваються удари по військових аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники.

За словами представника ГУР, в Росії йде боротьба ультраконсервативних груп щодо того, хто буде великим імперцем. Зокрема, одна з так званих башт Кремля вже розглядає керівника ПВК Вагнера Пригожина в якості одного з лідерів держави поствоєнного часу.

Також Росія не припиняє мобілізацію війська. Низка ознак вказує на підготовку більш потужних хвиль і систем обліку. Окупанти працюють над призовом, в тому числі, і неповнолітніх громадян України з окупованих територій.

"Мова йде вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони повинні зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим і не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", - підкреслив Андрій Юсов.

Війна Росії проти України

Видання Financial Times раніше опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що інтереси Заходу і України в питанні "перемовин з Росією" можуть розійтися.

Зокрема, західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби української армії звільнити Крим військовим шляхом. При цьому журналісти навели цитату президента Володимира Зеленського, який підкреслив, що діалогу з агресором бути не повинно.

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