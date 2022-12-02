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ЗСУ змусили війська РФ піти в оборону, ворог не може піти в наступ - розвідка Британії

2 грудня 2022, 10:28

Окупаційна армія Росії на даний час не здатна проводити великомасштабні наземні бойові операції, вважають в британській розвідці.

ЗСУ, війська РФ
Окупанти відсувають свої вузли логістики подалі від лінії фронту / Колаж 14 ОМБр Романа Великого, Reuters

Сили оборони України завдають ударів по складах з озброєннями та логістиці окупантів Росії. Проблеми загарбників з постачанням військ і боєприпасами не дають їм можливості проводити масштабні наступальні операції. Їм доводиться оборонятися. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що виведення росіянами своїх військ з правого берега Дніпра в листопаді дозволило ЗСУ завдавати ударів по додаткових вузлах ворожої логістики та комунікацій.

Як вважають розвідники, така загроза, ймовірно, змусила окупантів передислокувати вузли забезпечення військ, у тому числі залізничні перевалочні пункти, далі від лінії фронту на півдні та сході.

Крім того, підрозділам логістики РФ доведеться проводити непросте додаткове завантаження і розвантаження з залізниць на автомобільний транспорт. Такий шлях логістики стане вразливим для ударів артилерією ЗСУ під час підвезення зброї до російських передових позицій оборони.

У Міністерстві оборони Британії підкреслили, що дефіцит боєприпасів через проблеми з логістикою "є одним з основних факторів, що обмежують на даний час потенціал Росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних наземних операцій".

Війна Росії проти України

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг раніше сказав, що директор країни-агресора Росії Путін намагається використовувати зиму як зброю.

Москва завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Однак окупантам не вдасться зупинити Україну.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у сил оборони України є цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Поступово звільняються українські території. За словами Гайдая, операція не буде швидкою, тому що окупантам в регіоні вдалося зміцнитися.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що армія України працює над звільненням Кінбурнської коси. ЗСУ проводять операцію в режимі тиші. Російські загарбники зазнають втрат, але швидко поповнюють свої сили.

Дивіться відео ТСН - чому навчила НАТО війна Росії з Україною

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