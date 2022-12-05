Світ - не лікар, а Путін не пацієнт: Зеленський відкинув заклики до перемовин з Росією

Зеленський не збирається вести перемовини з агресором Росією / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Деякі союзники України на Заході закликають Київ до початку перемовин з Москвою через побоювання ескалації війни у разі спроби звільнити окупований Крим військовим шляхом. Однак президент Володимир Зеленський рішуче відкидає такі ініціативи.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що інтереси України і західного світу щодо перемовин з агресором Росією можуть розійтися. Воєнні злочини окупантів та руйнування загартували українське суспільство, яке виступає проти компромісів із загарбниками.

Як зазначають журналісти, деякі союзники Києва на Заході побоюються, що наміри України повернути Крим військовим шляхом можуть призвести до ескалації війни з боку Путіна, в тому числі, можливо, із застосуванням ядерної зброї.

Втім, президент Зеленський підтверджує чітку позицію України і відхиляє заклики до перемовин з окупантами.

"Світ-не лікар з великим досвідом, не лікар Путіна, і Путін - не пацієнт цього світу", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією.

Москва намашається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наступ сил оборони України триватиме і взимку. Київ не повинен допустити, щоб Захід втомився від війни. Інакше російські окупанти просуватимуть тези про діалог на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вважає, що наразі перемовини РФ і України провести неможливо. Він звинуватив Київ у, мовляв, небажанні говорити з Москвою. Про реальні цілі перемовин Пєсков нічого не сказав.

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