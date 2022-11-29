"Наші війська готові, ракети заряджені": у ЗСУ прокоментували очікування масованої ракетної атаки РФ

У ЗСУ прокоментували очікування масованої ракетної атаки РФ/ Telegram Кирило Тимошенко, Командування ЗСУ

У Повітряних силах України ЗСУ закликали українців зберігати спокій на тлі загрози нового масованого ракетного удару з боку РФ. Захисники України перебувають напоготові, щоб дати відсіч загарбникам.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у вівторок, 29 листопада, в ефірі телемарафону. Він закликав українців не панікувати, а реагувати на сигнал повітряної тривоги і дотримуватися усіх заходів безпеки.

За його словами, українці "повинні сприймати війну такою, яка вона є, без перебільшень і применшень".

Ігнат зазначив, що ми вже пережили найстрашніше у лютому-березні цього року – тоді щодня нам на голови летіли сотні ракет, літала російська авіація.

"Хіба можна нас злякати ще чимось? Відбувається тероризм – десь більше застосовують ракет, десь менше...", – сказав він.

Речник зазначив, що українські військові готові протидіяти ракетному удару російських окупантів.

"Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги та реагувати на те, що говорять органи влади, які просять все-таки дотримуватись тих заходів безпеки, які існують на сьогодні для нашої країни", – сказав він.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Нагадаємо, українців попередили про загрозу нового ракетного удару з боку РФ і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. На те, що країна-агресорка Росія може готуватися до нової атаки на Україну, вказує той факт, що вона вивела у Чорне море корабель з ракетами. Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його.

Повідомлялося, що у вівторок, 29 листопада, Україну, ймовірно, накриє нова хвиля ракетних атак з боку країни-терориста Росії. Про це написав у Telegram боєць ЗСУ, засновник організації "С14" Євген Карась. За його словами, ймовірність того, що Росія знову атакує ракетами, становить 90% "за багатьма ознаками і перехопленнями".

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