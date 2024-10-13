РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

Українські військові за допомогою літака F-16 могли збити російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача країни-агресорки Росії з наданого західними партнерами літака. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що російський військовий блогер, який тісно пов'язаний із авіацією, 12 жовтня повідомив у мережі про те, що російські окупанти втратили черговий винищувач Су-34. Блогер зазначив, що екіпаж російського винищувача загинув. Додаткових подробиць інциденту він не надав, але зазначив, нібито втрата літака не пов’язана з ударом ЗСУ.
Інші російські військові блогери у той же час припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність чи людську помилку.
Проте в ISW звернули увагу, що російський Telegram-канал, яким, ймовірно, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб угруповання сил РФ "Днепр", повідомив, що російський винищувач Су-34 міг збити український винищувач F-16. Зазначається, що це могло статися тоді, коли СУ-34 скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Війна в Україні – останні новини
Раніше ексглава ЦРУ дав відповідь, яким може бути кінець третього року війни в Україні. Вагомим фактором є продовження європейської допомоги, підкреслив Петреус.
Також раніше у ЗМІ повідомляли, що на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ. Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині армії Росії, які шпигують і виконують диверсії, пише The Telegraph.
Нагадаємо, два великі міста під загрозою – було названо цілі армії РФ на сході. Основний задум ворога не змінився, наголосив Олександр Мусієнко.
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