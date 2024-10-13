Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

Альона Вороніна
13 жовтня 2024, 11:32
2198
Якщо ця інформація підтвердиться, то це стане першим випадком, коли російський літак був знищений за допомогою літака F-16, який був наданий нам партнерами.
РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW
РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Українські військові за допомогою літака F-16 могли збити російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача країни-агресорки Росії з наданого західними партнерами літака. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російський військовий блогер, який тісно пов'язаний із авіацією, 12 жовтня повідомив у мережі про те, що російські окупанти втратили черговий винищувач Су-34. Блогер зазначив, що екіпаж російського винищувача загинув. Додаткових подробиць інциденту він не надав, але зазначив, нібито втрата літака не пов’язана з ударом ЗСУ.

Інші російські військові блогери у той же час припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність чи людську помилку.

відео дня

Проте в ISW звернули увагу, що російський Telegram-канал, яким, ймовірно, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб угруповання сил РФ "Днепр", повідомив, що російський винищувач Су-34 міг збити український винищувач F-16. Зазначається, що це могло статися тоді, коли СУ-34 скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW
Що відомо про літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше ексглава ЦРУ дав відповідь, яким може бути кінець третього року війни в Україні. Вагомим фактором є продовження європейської допомоги, підкреслив Петреус.

Також раніше у ЗМІ повідомляли, що на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ. Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині армії Росії, які шпигують і виконують диверсії, пише The Telegraph.

Нагадаємо, два великі міста під загрозою – було названо цілі армії РФ на сході. Основний задум ворога не змінився, наголосив Олександр Мусієнко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Су-34 вторгнення Росії військовий літак російський літак F-16
Реклама

Головне за день

Більше
Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

12:42Світ
Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

12:25Синоптик
Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

11:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

Знайти 3 відмінності зможе лише найуважніший: загадка для найбільших розумників

Знайти 3 відмінності зможе лише найуважніший: загадка для найбільших розумників

Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

Ювелірний етикет: як правильно носити прикраси

Ювелірний етикет: як правильно носити прикраси

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Останні новини

12:42

Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

12:35

30 секунд до окупанта: Джаред Лето скучив за концертами в РФВідео

12:25

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

11:52

Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

11:46

F-16 ЗСУ "завалив" російський Су-34: у Forbes розкрили подробиці битви

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
11:37

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

11:32

РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

10:42

Дрон глушили РЕБом і добили ударом Су-57: нові деталі знищення "Охотника"Відео

10:16

Фінансовий гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: кому чекати на прибуток

Реклама
10:14

Росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині: у DeepState розповіли обставини трагедії

09:59

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

09:52

РФ кидає резерви на штурм: у Генштабі назвали "найгарячіший" напрямокВідео

09:11

РФ вночі масовано атакувала Україну 68 дронами і 4 ракетами: подробиці

08:48

ЗСУ відновили становище на сході: у DeepState назвали напрямокВідео

08:03

"Це підірве зусилля України": армія РФ технологічно доганяє ЗСУ завдяки Starlink – ISW

06:24

ООН допомогла зупинити Ірак у Кувейті, у чому ж відмінність з РФ та Україною?Погляд

05:57

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

05:10

Як зробити ідеальний букет нареченої своїми рукамиВідео

04:40

Колір триматиметься набагато довше: як правильно прати джинси

03:34

Росія може залишитись без підтримки Китаю та Індії: топ-генерал США назвав умову

Реклама
02:30

Два великі міста під загрозою: названо цілі армії РФ на сході

01:30

Не переносять на дух: які знаки Зодіаку максимально несумісні одне з одним

12 жовтня, субота
23:59

"Результати перевершили очікування": на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

22:57

Яким може бути кінець третього року війни в Україні: відповідь ексглави ЦРУ

22:54

"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

21:54

Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

21:03

РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

20:47

Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

20:34

Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

19:53

Полюби мене такою: Могилевська переспівала легндарний хіт українськоюВідео

19:37

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак трикутник з лініямиВідео

19:31

"Справедлива мобілізація": у 3 ОШБр відреагували на масові рейди ТЦКВідео

19:12

У Курській області ми припустилися стратегічної помилкиПогляд

18:37

Країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним - The Telegraph

18:32

Скандал Олімпіади 2024: живий виступ Селін Діон назвали фейкомВідео

18:28

У Польщі готуються збивати ракети: Сікорський зробив важливе повідомлення

17:56

РФ можуть покликати на другий Саміт: Єрмак пояснив, чи будуть переговори з ПутінимВідео

17:33

Навіть попри захоплення Вугледара: РФ не може досягти стратегічної мети - Ходжес

17:27

Роcіяни змінили тактику обстрілів: Кім розкрив цікаву особливість ударів РФ

17:01

"Покришили" штурмовиків РФ на сході: десантники ЗСУ відбили атаку ворогаВідео

Реклама
16:44

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

16:44

Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

16:40

Ціни встановили рекорд за сім років: в Україні різко підскочила вартість двох овочів

16:20

У мережі з'явилося рідкісне фото непублічного сина Майкла Джексона

16:03

"Рішення завершувати цю фазу війни ухвалене": експерт вказав на важливий момент

15:58

Чи можуть поліцейські вручати повістки: українцям дали відповідь

15:52

Подає важливий сигнал: чому кіт муркоче як трактор - звідки насправді лунає звукВідео

15:42

РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

15:34

Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

15:10

На ЗСУ чекають надзвичайно важкі бої за одне українське місто - Дикий

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти