РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

Якщо ця інформація підтвердиться, то це стане першим випадком, коли російський літак був знищений за допомогою літака F-16, який був наданий нам партнерами.

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РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Українські військові за допомогою літака F-16 могли збити російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача країни-агресорки Росії з наданого західними партнерами літака. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російський військовий блогер, який тісно пов'язаний із авіацією, 12 жовтня повідомив у мережі про те, що російські окупанти втратили черговий винищувач Су-34. Блогер зазначив, що екіпаж російського винищувача загинув. Додаткових подробиць інциденту він не надав, але зазначив, нібито втрата літака не пов’язана з ударом ЗСУ.

Інші російські військові блогери у той же час припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність чи людську помилку.

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Проте в ISW звернули увагу, що російський Telegram-канал, яким, ймовірно, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб угруповання сил РФ "Днепр", повідомив, що російський винищувач Су-34 міг збити український винищувач F-16. Зазначається, що це могло статися тоді, коли СУ-34 скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Що відомо про літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше ексглава ЦРУ дав відповідь, яким може бути кінець третього року війни в Україні. Вагомим фактором є продовження європейської допомоги, підкреслив Петреус.

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Нагадаємо, два великі міста під загрозою – було названо цілі армії РФ на сході. Основний задум ворога не змінився, наголосив Олександр Мусієнко.

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