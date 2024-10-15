Ракета F-16 дістала Су-34 РФ: ЗМІ розкрили подробиці повітряного бою

F-16 має певні переваги в маневреності та можливостях радіоелектронної боротьби.

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ЗСУ могли вразити російський Су-34 ракетою AIM-9X Sidewinder / Колаж: Главред, фото: Posterazzi, скріншот

Винищувач-бомбардувальник окупантів РФ Су-34 міг бути збитий українським F-16, який вдарив удосконаленою ракетою AIM-9X Sidewinder.

Як пише видання Army Recognition, це може бути першою перемогою України в повітряному бою з використанням F-16.

У матеріалі наголошується, що F-16 Fighting Falcon відомий тим, що його радар AN/APG-66 (V2) дає змогу відстежувати кілька цілей одночасно, забезпечуючи при цьому підвищену дальність і точність виявлення.

"F-16 може нести цілу низку ракет класу "повітря-повітря", включно з AIM-120 AMRAAM для бою за межами видимості та AIM-9X Sidewinder для повітряного бою на близькій відстані. Здатність AIM-9X наводитися на цілі під екстремальними кутами робить його особливо смертоносним у ближньому бою завдяки здатності не прицілюватися. Таке поєднання зброї з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням дає змогу F-16 домінувати як у боях на великій дистанції, так і на короткій відстані", - йдеться у статті.

При цьому F-16 має певні переваги в маневреності та можливостях радіоелектронної боротьби над російськими аналогічними бойовими літаками. Висока маневреність у поєднанні з сучасними системами наведення на ціль, які встановлюють на шоломі і дають змогу пілотам уражати цілі, просто дивлячись на них, надає F-16 незаперечну перевагу в ближньому бою, йдеться в статті.

Також уточнюється, що хоча російські літаки, такі як Су-35, можуть мати більший радіус дії радарів, системи радіоелектронної боротьби та протидії F-16 у поєднанні з його чудовою маневреністю і сучасними ракетними системами дають йому змогу ефективно конкурувати з сучасними російськими винищувачами як в оборонних, так і в наступальних повітряних операціях.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Що відомо про ракету AIM-9X Sidewinder

Це ракета "повітря-повітря" малої дальності. Вона відома системою інфрачервоного самонаведення та високою маневреністю.

Ракета надає F-16 значну перевагу в повітряних боях, даючи змогу уражати ворожі літаки під великими кутами та на близьких дистанціях.

F-16 у парі з AIM-9X забезпечує значну перевагу в повітряній війні проти російських літаків, таких як Су-34, які, як правило, менш маневрені в ближньому бою.

Дивіться відео - американські пташки vs Су-34:

Раніше про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем повідомляли російські ЗМІ. Вартість такого судна становить близько $50 млн. Новина про знищення літака розлетілася українськими телеграм-каналами з посиланням на російський канал Fighterbomber.

Нагадаємо, раніше з'явилася новина про збиття Силами оборони України російського штурмовика Су-25 у небі над Костянтинівкою Донецької області.

Однак через деякий час виявилося, що це РФ збила власний дрон "Охотник". Зазначається, що це збиття може бути одним із найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гіршим.

/ Инфографика: Главред

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