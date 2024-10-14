Армія РФ втратила за тиждень літак, вертоліт, 8 установок ППО і понад 8 тис. солдатів

Сили оборони України перетворили на брухт 1662 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

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З 6 по 13 жовтня ЗСУ знищили російський літак і гелікоптер / Колаж: Главред, фото: t.me/zaborona_com, скріншот

Російська окупаційна армія зазнає суттєвих втрат на війні в Україні. Протягом тижня з 7 по 13 жовтня було уражено авіацію противника та майже 10 систем протиповітряної оборони.

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram, країна-агресор РФ втратила близько 8460 осіб особового складу та 1662 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.

Павлюк також детально описав втрати окупаційної армії.

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Зокрема, загарбники втратили:

52 танки;

197 бойових броньованих машин;

318 артилерійський систем;

15 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

8 установок протиповітряної оборони (ППО);

578 одиниць автотехніки;

72 одиниці спецтехніки.

Крім цього, українські захисники знищили російський літак, гелікоптер, щонайменше 6 ракет і 414 безпілотників оперативно тактичного рівня.

Втрати ЗС РФ з 6 по 13 жовтня / t.me/Pavliuk_KSV

Згідно зі свіжими даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:

особовий склад - близько 670 190 осіб (+1260 за добу);

танки - 8975 (+4);

бойові броньовані машини - 17895 (+19);

артилерійські системи - 19421 (+11);

РСЗО - 1231 (+0);

засоби ППО - 978 (+0);

літаки - 369(+0);

гелікоптери - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17009 (+17);

крилаті ракети - 2619 (+0);

кораблі/катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни - 26622 (+38);

спеціальна техніка - 3437 (+2).

Втрати армії РФ за добу 13 жовтня / Інфографіка: Главред

Втрати Росії на війні в Україні

У вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній рекорд було зафіксовано в травні. Як свідчить огляд британського Міністерства оборони, за вересень цього року в середньому втрати РФ становили 1271 особу вбитими і пораненими. У травні 2024 року середньодобові втрати РФ становили 1262 убитими і пораненими.

Росія та Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже тільки під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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