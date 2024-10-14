Армія РФ втратила за тиждень літак, вертоліт, 8 установок ППО і понад 8 тис. солдатів

Російська окупаційна армія зазнає суттєвих втрат на війні в Україні. Протягом тижня з 7 по 13 жовтня було уражено авіацію противника та майже 10 систем протиповітряної оборони.
Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram, країна-агресор РФ втратила близько 8460 осіб особового складу та 1662 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.
Павлюк також детально описав втрати окупаційної армії.
Зокрема, загарбники втратили:
- 52 танки;
- 197 бойових броньованих машин;
- 318 артилерійський систем;
- 15 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 8 установок протиповітряної оборони (ППО);
- 578 одиниць автотехніки;
- 72 одиниці спецтехніки.
Крім цього, українські захисники знищили російський літак, гелікоптер, щонайменше 6 ракет і 414 безпілотників оперативно тактичного рівня.
Згідно зі свіжими даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:
- особовий склад - близько 670 190 осіб (+1260 за добу);
- танки - 8975 (+4);
- бойові броньовані машини - 17895 (+19);
- артилерійські системи - 19421 (+11);
- РСЗО - 1231 (+0);
- засоби ППО - 978 (+0);
- літаки - 369(+0);
- гелікоптери - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17009 (+17);
- крилаті ракети - 2619 (+0);
- кораблі/катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни - 26622 (+38);
- спеціальна техніка - 3437 (+2).
Втрати Росії на війні в Україні
У вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній рекорд було зафіксовано в травні. Як свідчить огляд британського Міністерства оборони, за вересень цього року в середньому втрати РФ становили 1271 особу вбитими і пораненими. У травні 2024 року середньодобові втрати РФ становили 1262 убитими і пораненими.
Росія та Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже тільки під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
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