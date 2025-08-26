РФ виходить з конвенції про запобігання катуванням: що це означає

Конвенція передбачає механізм щодо запобігання жорстокому поводженню з особами, які були позбавлені волі.

РФ виходить з з конвенції про запобігання катуванням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

РФ виходить з конвенції про запобігання катуванням

Українські військові відреагували на рішення РФ

РФ виходить з Європейської конвенції про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Відповідну пропозицію російському уряду висунув диктатор Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

"Уряд запропонував Путіну денонсувати ще одну конвенцію, до якої Москва приєднувалася як член Ради Європи. Йдеться про конвенцію із запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню", – йдеться в повідомленні. відео дня

Варто зазначити, що Росія була членом Ради Європи щез 1996 року. 25 лютого 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про негайне виключення РФ з організації.

Що кажуть військові ЗСУ

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" відреагував на відповідне рішення Путіна.

"Країна, у якої немає шансів на цивілізацію. Моє покоління докладе всіх зусиль для знищення державності РФ у тому вигляді, в якому вона існує зараз. Вам доведеться вбити всіх нас або здохнути за те, що робите з нашим народом", - написав Бунятов.

Європейська конвенція про запобігання катуванням - що відомо

Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському поводженню була ухвалена 1987 року, а набула чинності через два роки після ратифікації сімома країнами.

Конвенція передбачає механізм щодо запобігання жорстокому поводженню з особами, які були позбавлені волі. Кожна країна, яка ратифікувала конвенцію, зобов'язана надавати доступ до будь-якого місця, де утримують осіб, позбавлених волі органами державної влади. Також країна зобов'язана надавати доступ на сою територію, повну інформацію про місця утримання осіб, позбавлених волі.

Страта українських військовополонених - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 17 лютого росіяни, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, відповідне відео злочину ширилось у соцмережах. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

13 січня українські військові захопили в полон на Курщині російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських військовополонених. За його словами, розстрілювати українських військовополонених наказують російські командири.

Крім того, 22 грудня, 110 ОМБр опублікувала відео, на якому росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку.

