Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

Російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

https://glavred.net/ukraine/rasstrel-rossiyanami-chetyreh-ukrainskih-plennyh-izvestny-detali-prestupleniya-rf-10624439.html Посилання скопійоване

Розстріл українських військових / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ключові тези:

Росіяни розстріляли українських військових на Времівському напрямку

Про розстріл у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов

Командири РФ віддають наказ на розстріл, щоб не зменшувати темпи наступу

Сьогодні, 22 грудня, 110 ОМБр опублікувала відео, на якому росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку. Про це повідомляє "Суспільне Донбас".

Інформацію про те, що ворог стратив бійців 110 окремої механізованої бригади, виданню підтвердив і пресофіцер 111 ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач.

відео дня

За його словами, російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", - наголосив військовий.

Іван Сєкач додав, що про розстріл у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов. Також вдалось знайти відео з дрона, який зафіксував момент військового злочину РФ.

Пресофіцер 110 бригади підкреслив, що командири російської армії віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

"Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіла поки немає", - підсумував Сєкач.

Розстріл українських військових - що відомо

Як повідомляв Главред, розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Раніше також повідомлялось, що російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

Читайте також:

Що відомо про 110-ту ОМБр? 110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред