РФ зібралася до осені провести "референдум" на Херсонщині для анексії регіону – розвідка Британії

Росія має намір сфальсифікувати результати так званого "референдуму" на Херсонщині - британська розвідка / УНІАН, Супільне

Росія, ймовірно, до осені реалізує сценарій, спрямований на проведення так званого "референдуму" у Херсонській області з метою "приєднання" окупованого регіону до своєї держави. Загарбники намагаються придушити серйозний опір своїй окупації з боку місцевих жителів і тому вирішили викрасти мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, на прагнення Москви провести псевдореферендум на Херсонщині до осені 2022 року вказують заяви місцевих колаборантів.

читайте такожЗСУ незабаром звільнять Херсон: Арестович назвав терміниЯк вважають фахівці, викрадення 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва вказує на спробу окупантів придушити опір. Втім, місцеві жителі продовжують чинити серйозний збройний і мирний опір окупантам на Херсонщині.

"Херсонська область в найбільш повно потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації, ймовірно, буде пріоритетною політичною метою для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", - зазначено в огляді.

Ситуація у Херсонській області

У Оперативному командуванні Південь раніше заявили, що певні елементи очікування та емоції з приводу звільнення Херсона нашкодили просуванню ЗСУ. Контрнаступ ускладнюється тим, що військова операція проходить на відкритій степовій місцевості. Для успіху потрібно далеко відігнати російських окупантів.

Російські окупаційні війська 28 червня викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Його відвезли в невідомому напрямку. Він залишався в місті після захоплення Херсонської області Росією. Де може перебувати Колихаєв, не повідомляється.

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, сили оборони України продовжують успішні контрнаступальні дії у Херсонській області. ЗСУ, ймовірно, звільнили населені пункти Зелений Гай та Барвінок за 25 кілометрів від захопленого росіянами Херсона. Ані українська, ані російська сторона не підтверджують такі відомості на офіційному рівні.

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