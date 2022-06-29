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Контрнаступ у розпалі: ЗСУ звільнили ще два населених пункти в Херсонській області - ISW

29 червня 2022, 11:16

Наші захисники продовжують звільняти окуповану Херсонщину.

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ЗСУ звільнили ще два населених пункти в Херсонській області / УНІАН, ISW

Підрозділи Збройних сил України здійснюють успішний контрнаступ на Херсонському напрямку.

В ході операції були звільнені два населених пункти, говоривши у звіті Американського Інституту вивчення війни від 28 червня.

Аналітики посилаються на заяву українського військового журналіста Андрія Цаплієнка про те, що ЗСУ звільнили населені пункти Зелений Гай та Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого Херсона.

У звіті ISW згадали коментар одного з представників Пентагону, який також підтвердив деокупацію двох сіл на північ і північний захід від обласного центру. Разом з цим, як відзначають аналітики, ні українське, ні російське командування офіційно не повідомляли про звільнення населених пунктів в ході контрнаступу ЗСУ.

читайте такожАрмія України стикається з перешкодами на шляху визволення ХерсонаТакож в Інституті розповіли, що:

  • російські війська продовжували вести штурмові операції південніше і південно-західніше Лисичанська;
  • російські війська зробили безуспішні наступальні операції північніше Слов'янська і завдали нищівних ударів по населених пунктах західніше Ізюма, що могло зірвати контрнаступ українських військ;
  • російські війська не змогли просунутися трасою Харків-Бєлгород і продовжували вживати заходів, щоб перешкодити просуванню українських військ до держкордону або Ізюму;
  • російські сили продовжували перекидати техніку та особовий склад на схід від Мелітополя.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що сили оборони України звільнили Киселівку. Українська армія наблизилася до Херсона на відстань близько 15 кілометрів.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ успішно просуваються в Херсонській області. Російських загарбників витісняють з другого і третього оборонних рубежів. Деталі з'являться після закріплення українських військ на нових позиціях.

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