У Херсоні окупанти викрали мера Ігоря Колихаєва/ Facebook Колихаєв, УНІАН

Російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва, який залишався у місті попри російську окупацію.

Наразі невідомо, куди його відвезли. Про це повідомила у Facebook радниця Колихаєва Галина Ляшевська.

"Вони забрали Ігоря Колихаєва", – написала Ляшевська.

Цю інформацію також підтвердив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, пише видання "Главком". Він розповів, що Колихаєва росіяни затримали приблизно о 11:00 у вівторок, 28 червня, і поки невідомо, де саме він перебуває.

Ігор Колихаєв залишався у місті попри російську окупацію. Він пояснював це тим, що виконує обов’язок перед своїми виборцями.

Нагадаємо, окупанти ще у квітні представили в окупованому Херсоні "нового мера" – ним став Олександр Кобець. При цьому на місце "губернатора області" загарбники поставили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Чинний мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, проте залишився у місті.

25 квітня окупанти РФ захопили будівлю Херсонської міськради. Загарбники вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Мер міста Колихаєв змушений був залишити робоче місце. Державний Прапор України з будівлі зняли.

Українська армія зараз йде у контрнаступ на Херсонщині. Як спрогнозували у Головному управлінні розвідки, перші зримі результати контрнаступальних дій ЗСУ в районі окупованого Херсону можна буде побачити вже з серпня. Військова операція буде складною, проте її не можна назвати неможливим процесом.

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