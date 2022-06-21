Армія України успішно просувається на Херсонщині, незважаючи на потужну оборону РФ - ОК Південь

Війська України проводять військову операцію на Херсонщині та просять усіх зберігати спокій / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України ведуть успішні контрнаступальні дії у Херсонській області. Окупанти обстрілюють населені пункти в регіоні, намагаючись чинити психологічний тиск на українців. Ворог спорудив потужні рубежі оборони, проте навіть з них росіяни змушені відступати. Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони і оборони Оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ Наталія Гуменюк.

У ефірі 24 каналу вона розповіла про те, що наступальні дії українських військ на Херсонщині наразі можна назвати досить успішними.

читайте такожМісто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення Херсона"Російським окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону у Херсонській області, але ми просуваємося", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти РФ вже витратили безліч сил на обладнання другого і третього оборонних рубежів у тимчасово захоплених населених пунктах регіону, проте їм доводиться користуватися запасними редутами, оскільки українська армія відтісняє ворога.

Як стверджує речниця ОК Південь, російські війська завдають ракетних та артилерійських ударів по територіях, які або були щойно звільнені, або не були під окупацією. Такі дії пояснюються їх психологічним тиском на українців.

"Вони хочуть довести, що нікуди не бігли, а мають довгі руки, і можуть дістати тих, хто ще не бачив їх на власні очі", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що військове командування наразі не повідомляє назв населених пунктів, які вдалося звільнити ЗСУ, однак просування йде.

"Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Однак у той час, коли йде військова операція, закликаю всіх зберігати спокій і очікувати на офіційні повідомлення, оскільки тільки військові знають, де вони, куди йдуть і які успіхи мають", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Дивіться відео ТСН - Жданов розповів про контратаки сил оборони України у Херсонській області

Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. Мер Мелітополя Іван Федоров раніше розповів, що українська армія значно просунулася в регіоні і дісталася до кордонів захопленого Херсона. Він переконаний у тому, що найближчими тижнями ЗСУ звільнять окуповане місто.

У американському Інституті вивчення війни припускають, що контратаки ЗСУ нестимуть дедалі серйознішу загрозу російським окупаційним військам у Херсоні. Успішні дії сил оборони України вже змусили окупантів зосередитися на обороні зайнятих позицій уздовж південної осі.

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів, що українські партизани 20 червня розстріляли в окупованому Херсоні співробітників оперативного спецпідрозділу ФСБ, які прийшли поїсти шашлик в одному з ресторанів. За його словами, на місто очікує багато подій, коли буде звільнення.

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