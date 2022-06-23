УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо дату

23 червня 2022, 20:27

Російські окупанти стикаються з опором місцевого населення.

Херсон
Окупанти готують псевдореферендуми / Фото Суспільне

Стало відомо про плани окупаційних сил РФ провести т. зв. "референдуми" щодо створення псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонський та Запорізької областей.

Як розповіли в Центрі національного опору з посиланням на дані розвідки, росіяни хочуть провести "референдуми" в так званий "єдиний день голосування".

Відзначається, що 11 вересня повинні відбутися вибори депутатів і губернаторів в декількох регіонах Росії.

Крім того, приблизно в ці ж терміни на захоплених територіях України планують запустити роботу російського Промсвязьбанка.

Разом з тим підкреслюється, що окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає співробітників.

При цьому окупанти також намагаються вирішити питання з чиновниками на тимчасово окупованих територіях: росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх міняють нові.

читайте також"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя Херсона

Ситуація в Херсонській області

Фахівці американського Інституту вивчення війни зробили припущення, згідно з яким контрнаступальні дії армії України в Херсонській області будуть нести ще більш суттєву загрозу російським військам. Ефективні дії ЗСУ вже змусили загарбників акцентувати увагу на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що ЗСУ звільнили Киселівку Херсонської області і знаходяться на відстані приблизно 15 кілометрів від самого Херсона.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 21 червня заявила, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії в Херсонській області. Окупантів відтісняють з другого і третього рубежів оборони. Детальна інформація буде після того, як армія України закріпиться на нових позиціях.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще:

референдум Запорізька область Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

"Вишки Бойка" палають у Чорному морі після потужного удару ЗСУ: нові знімки

20:55

Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

20:51

Потрапляє в зону дії "Гарпунів": Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот

20:42

На Скабєєву готувався замах - ЗМІ

20:27

Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо датуВідео

Реклама
20:24

Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналістВідео

20:16

Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу – посолВідео

20:12

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворогаВідео

19:53

Страх та паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війни

19:39

Казкове багатство і неймовірна удача: три знаки зодіаку в списках улюбленців фортуни до кінця літа 2022

19:36

Дуже вже Байден хоче Путіна покаратиПогляд

19:35

Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дронаВідео

19:32

Дизайн інтер'єру: названо головні помилки при покупці килима

19:28

"Страшна правда": в бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій ВерхоглядВідео

19:23

Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"ФотоВідео

19:00

Хапає ротом повітря: на відео потрапили останні секунди життя ШатуноваВідео

18:58

38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

18:58

Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратамиВідео

18:50

"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

Реклама
18:38

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

18:33

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

18:32

Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

18:23

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на ХерсонщиніВідео

18:21

Гайдай не виключив відхід ЗСУ з-під Лисичанська і назвав причинуВідео

18:17

Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - ЗеленськийВідео

18:16

Як стильно носити і зав'язувати хустку в 2022 році - приголомшливі ідеї для кожного

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в УкраїніВідео

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

16:54

Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - ШойгуВідео

16:45

Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

16:41

Російським школярам заборонили співати на випускному пісні Земфіри і Мумій Троля

16:40

Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт ЧерникВідео

16:34

У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - ЗалужнийВідео

16:26

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музикуВідео

16:01

Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

15:59

Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - МіноборониВідео

15:55

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на ЗапоріжжяВідео

15:52

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

Реклама
15:47

Армія РФ в боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУВідео

15:40

Україна має право бити ракетами по території РФ - експосол СШАВідео

15:32

Чистильник організму №1: які хвороби лікує буряк і для кого він небезпечнийВідео

15:08

Названо причину смерті Юрія Шатунова

15:08

"Російський патріотичний хоррор": у РФ вирішили зняти фільм про "звільнення" Донбасу - Подоляк

14:49

"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в УкраїнуВідео

14:44

"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою Шатуновим

14:35

"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

14:29

"Нас тільки шестеро лишилося": окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"Відео

14:25

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти