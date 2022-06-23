Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо дату

Окупанти готують псевдореферендуми / Фото Суспільне

Стало відомо про плани окупаційних сил РФ провести т. зв. "референдуми" щодо створення псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонський та Запорізької областей.

Як розповіли в Центрі національного опору з посиланням на дані розвідки, росіяни хочуть провести "референдуми" в так званий "єдиний день голосування".

Відзначається, що 11 вересня повинні відбутися вибори депутатів і губернаторів в декількох регіонах Росії.

Крім того, приблизно в ці ж терміни на захоплених територіях України планують запустити роботу російського Промсвязьбанка.

Разом з тим підкреслюється, що окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає співробітників.

При цьому окупанти також намагаються вирішити питання з чиновниками на тимчасово окупованих територіях: росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх міняють нові.

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Ситуація в Херсонській області

Фахівці американського Інституту вивчення війни зробили припущення, згідно з яким контрнаступальні дії армії України в Херсонській області будуть нести ще більш суттєву загрозу російським військам. Ефективні дії ЗСУ вже змусили загарбників акцентувати увагу на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що ЗСУ звільнили Киселівку Херсонської області і знаходяться на відстані приблизно 15 кілометрів від самого Херсона.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 21 червня заявила, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії в Херсонській області. Окупантів відтісняють з другого і третього рубежів оборони. Детальна інформація буде після того, як армія України закріпиться на нових позиціях.

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