Окупанти розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити, їм доведеться піти - Херсонська ОВА

На Херсонщині розповіли, як звільнятимуть місто / УНІАН

Збройні Сили України просуваються до Херсона і будуть звільняти місто незважаючи на спроби російських окупантів будувати оборонні споруди.

Заступник Херсонської Військової адміністрації Сергій Хлань підкреслив, що контрнаступ ЗСУ вже не зупинити і окупанти розуміють це, пише "24 канал".

"Зараз війська РФ готуються до оборони Херсона, поки ВСУ веде наступ. Як повідомляють місцеві жителі, в промислових районах будуються оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, тому що розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити", - пояснив Хлань.

Також він зазначив, що найактивніші артилерійські бої будуть проходити на лівому березі Херсонської області.

читайте такожУ найближчі тижні буде звільнений Херсон, далі - Мелітополь - мер Федоров"А в Херсоні, як би вони не закріплювалися, їм доведеться піти, тому що наступальні дії, які ми бачимо останнім часом, будуть розсікати угруповання противника. Їм нічого не залишиться, окрім як залишити правобережну частину Дніпра", - заявив радник ОВА.

Він підкреслив, що вже сьогодні є результати, є розгроми росіян на лінії фронту. Отже, "вже скоро нам доведеться витісняти росіян з Херсона", головним завданням ЗСУ є зменшення кількості руйнувань в самому місті і збереження життя місцевих жителів.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українські військові зуміли пробити оборону окупантів у Херсоні і вже бачать місто в біноклі.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що думка про те, що український Херсон буде звільнений від окупантів до кінця літа, є дуже оптимістичною.

"На сьогоднішній день це дуже оптимістично. Чому? Тому, що все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння", - сказав Олег Жданов.

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