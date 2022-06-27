Армія України стикається з перешкодами на шляху визволення Херсона

ЗСУ у Херсонській області стикаються зі складнощами в контрнаступі, серед іногого, і через степову місцевість - ОК Південь / Колаж Людмила Денисова, Генштаб ЗСУ

Певні елементи очікування та емоції щодо звільнення Херсон нашкодили просуванню Збройних сил України в регіоні. Військова операція йде на відкритій степовій місцевості, що ускладнює її проведення. Також потрібно враховувати перевагу військ Росії в артилерії. Щоб продемонструвати успіхи, потрібно далеко відігнати окупантів. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Під час брифінгу вона розповіла про те, що певні елементи очікування та емоції нашкодили просуванню сил оборони України у Херсонській області.

читайте такожШтурму Херсона не буде: ЗСУ обложать місто і спробують відрізати війська РФ від постачання – Жданов"На жаль, деякі елементи очікування (щодо звільнення Херсона) і дуже емоційного очікування суттєво нашкодили тому, як відбувалося наше просування. Занадто радісні повідомлення і передчасні - вони дуже недоречні, коли йде військова операція", - сказала представниця ОК Південь.

За її словами, військова операція ЗСУ проходить на відкритій степовій місцевості, і така ситуація також ускладняє просування. Також у російських військ є перевага в артилерії. Щоб говорити про значні досягнення, слід відігнати ворога на достатню відстань.

"Степова місцевість дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, співвідношення в артилерії трохи не дозволяє бути такими ж далекобійними, як ворог. Потрібно це враховувати. Для того, щоб нам відзвітувати про якісь суттєві досягнення, нам потрібно дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накрив наші позиції", - підкреслила Наталія Гуменюк і закликала політиків і чиновників не поспішати з висловлюванням про рух українських військ у Херсонській області.

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Ситуація у Херсонській області

У американському Інституті вивчення війни зробили прогноз, згідно з яким військова операція ЗСУ у Херсонської області стане ще більшою загрозою військам РФ в регіоні. Російським загарбникам вже доводиться утримувати свої позиції вздовж південної осі.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що армія України вже звільнила Киселівку. Українські війська знаходяться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 21 червня підтвердила успішне просування ЗСУ на Херсонщині. Російських окупантів витісняють з другого і третього оборонного рубежів. Подробиці з'являться після закріплення українських військових підрозділів на нових позиціях.

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