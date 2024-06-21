РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценарію

Володимир Огризко розповів про те, що зовсім скоро відбудеться розпад Росії.

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Огризко розповів, коли буде розпад РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред, depositphotos.com/ua

Російська Федерація розпадеться і статися це може в дуже близькій перспективі. Про це під час чату на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Я думаю, що ми з вами ще піднімемо келихи шампанського і відсвяткуємо цю подію не тільки за нашого життя, а досить скоро", - сказав Огризко.

Він переконаний, що РФ - країна, яка "виходить на свою фінішну пряму".

"У Росії відбувається типова фашизація всього суспільного розвитку. Це те, що не може тривати довго. Режим, створений зараз у Росії, передбачає згортання всього того, що має елементи здорового глузду, не кажучи вже про демократію. Зрештою, це призведе до опору", - пояснює Огризко.

Знищувати Росію продовжать і санкції, які були введені через повномасштабне вторгнення в Україну. Російський диктатор Володимир Путін розуміє це і тому в останній його промові йшлося про необхідність знімати економічні санкції. Тим паче вже Росія перебуває в повній ізоляції.

"У такої країни просто немає перспективи. Вона приречена на поступове, але очевидне вимирання. І другий етап війни, яку розв'язав Путін, просто стане додатковим стимулом, який прискорить ці процеси. Тому в мене немає жодного сумніву в тому, що Росія приречена, у неї немає перспективи", - додав експерт.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Дивіться відео з чатом Володимира Огризка на Главреді:

Розпад Росії - останні новини за темою

Раніше дипломат назвав сценарій розпаду Росії. Дипломат Володимир Огризко зазначив, що масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо коли внутрішні структури в Кремлі почнуть боротися між собою.

Також раніше командир РДК Денис Нікітін висловлював думку, що Росія зменшиться до Підмосков'я. Він висловив упевненість, що країна-агресор Росія не буде існувати в нинішньому вигляді, у разі приходу до влади в РФ "Російського добровольчого корпусу".

Нагадаємо, раніше нардеп Богдан Яременко сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці. Поки Росія продовжує існувати в нинішньому вигляді, українці не зможуть почуватися в безпеці.

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