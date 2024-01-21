"Все відбудеться дуже швидко": дипломат назвав сценарій розпаду Росії

Оскільки у РФ з часів СРСР нічого не змінилось, то сценарій розпаду країни буде схожим.

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Огризко розповів про причину, що прискорить розпад РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо коли внутрішні структури у Кремлі почнуть боротися між собою. Розпад РФ нагадуватиме розвал СРСР. Про це розповів дипломат Володимир Огризко в ефірі "Еспресо".

"Я вважаю, що масштаб протестних рухів в Росії буде більший, що призведе до прискорення розпаду РФ, лише тоді, коли посиплються структури у Москві. Коли почнеться міжкласова гризня в Кремлі й почнеться боротьба за місце Путіна. Коли в Кремлі будуть займатись собою, тоді регіони можуть спалахнути не на жарт", - сказав Огризко.

За словами Огризка, подібний сценарій розпаду може відбутися, коли влада в Кремлі занепаде, а регіони почнуть висловлювати свої претензії на автономію. Дипломат наголосив, що сценарій розпаду РФ буде схожий з розпадом колишнього СРСР.

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"В Росії не тільки Башкортостан може вибухнути. Теж саме ми можемо очікувати й на Далекому Сході та Сибіру. Тобто настрої автономії в тому ж самому Сибіру є величезними. Тому все може відбутись дуже швидко і схоже на те, що сталось з радянською імперією. Однак, знову ж таки, в СРСР все почалось з того, що влада у Москві була втрачена тими, хто її мав. Після цього й почався процес розвалу СРСР. Тому, оскільки у РФ з часів СРСР нічого не змінилось, то сценарій буде схожим", - пояснив він.

Розпад Росії

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані та Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів в цих регіонах.

Крім цього, в 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включаючи можливість палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу та зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що у Росії можливі бунти лише у випадку, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть при можливих палацових переворотах росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

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