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"Нова Московія" замість РФ: Росія зменшиться до Підмосков'я – командир РДК

Олексій Тесля
27 січня 2024, 14:42
Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.
Нікітін
Денис Нікітін / Колаж: Главред, Фото: online.ua, epochtimes.ru

Країна-агресор Росія не існуватиме в нинішньому вигляді, у разі приходу до влади в РФ "Російського добровольчого корпусу", заявив командир РДК Денис Нікітін.

"Тому що вже зараз ми можемо спостерігати факт того, що, наприклад, Далекий Схід живе своїм життям. Сибір живе своїм життям. Урал живе своїм життям. Ісламські республіки, такі як Татарстан, звичайно, Чечня, Дагестан, Інгушетія — у них своя абсолютно історія. Вони навіть у принципі не приховують, що, наприклад, Дагестан — це не Росія, Чечня — це не Росія", - підкреслив він в інтерв'ю Оnline.ua.

Командир РДК переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути якась конфедерація, яку можуть назвати "Московія" або "Нова Московія". При цьому він вважає найбільш прийнятним варіантом зменшення Росії до розмірів Московської області, а національні республіки в РФ зможуть вільно відокремитися.

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"Ми бачимо, як вимирає Росія. Є певні міста-мільйонники, а все, що між ними, поступово перетворюється на якісь "ядерні пустки" з гри Fallout або "Божевільного Макса", тобто села, що вимирають. Мономіста, які були зав'язані на радянську економіку, прив'язані до якихось заводів. Завод закрився, все це починає теж згасати, вмирати. Я, в принципі, по Росії поїздив, маю уявлення. Я до Новосибірська об'їздив усі мільйонники, тому я, в принципі, розумію, що це таке", - додав Нікітін.

Раніше Олексій Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії. "Демонтаж" Російської Федерації відбудеться демократичним шляхом і без зовнішнього впливу, вважає секретар РНБО України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається, і запустив процес розпаду своєї країни. У перспективі Росія має стати більш компактною і набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що коли в країні-агресорі Росії почнеться хаотична боротьба за владу, ці окремі регіони можуть швидко відколотися, щойно "центр" ослабне. Поштовхом до такого розколу стане припинення фінансування цих регіонів з боку Москви.

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Нікітін розпад Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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