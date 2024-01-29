З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогноз

У Росії є частина регіонів, які можуть першими почати відколюватися і ставати самостійними.

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Яременко назвав регіони, з яких може початися розпад РФ/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Частина регіонів країни-агресорки Росії схильні до того, щоб рано чи пізно "відколотися" і стати самостійними. Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко під час чату на Главреді сказав, з яких регіонів потенційно може початися розпад РФ.

"Основи державності та певні етнічні процеси ми бачимо на Кавказі. Чеченці, дагестанці тощо дуже свідомі. Вони останніми потрапили під вплив Москви, уже навіть Кавказ був окупований, Грузія та Вірменія, а там ще продовжувався збройний опір російський окупації. У Татарстані є прообраз державних інституцій та інші основи для розвитку державності, передусім економічні, зокрема, нафта", – зазначив Яременко.

У той же час він звертає увагу, що Росія теж бачить свої слабкості, і вона побачила їх раніше, ніж ми почали про це думати.

"Ми завжди знали, якою є Росія, але політично ми нічого з цим не робили, не намагалися впливати на це, грати проти Москви. Фактично це новий тренд у політиці України останніх двох років, коли на рівні державного апарату та парламенту ми висловлюємо сумніви в територіальній цілісності Росії. Досі в українській політиці нічого такого не було. А от у російський – було, і вони готуються дуже серйозно. Внутрішнє поле зачищене спецслужбами Росії дуже серйозно, воно надзвичайно контрольоване", – сказав нардеп.

Він наголосив, що в Росії серйозно підготувалися, і намагаються не допустити виникнення невигідних на Кремля процесів в РФ.

"Це відповідь на питання про те, чому всі "хорошие русские" в Україні та поза нею ніяк і ні на що не впливають, чому так мало прогресу в розвитку всіх цих національних рухів Сибіру тощо. Бо в Росії досить серйозно до цього підготувалися. Та все одно певні перспективи є, це очевидно для того, хто хоч трошки почитає історію Росії і поцікавиться її сьогоденням", – сказав Яременко.

Він додав, що це серйозне і складне політичне завдання, яке українська держава повинна сформувати як один зі своїх прерогатив у сфері національної безпеки і поступово реалізовувати.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Чи можливий розпад Росії

Раніше дипломат назвав сценарій розпаду Росії. Дипломат Володимир Огризко зазначив, що масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо коли внутрішні структури у Кремлі почнуть боротися між собою.

Також раніше командир РДК Денис Нікітін висловлював думку, що Росія зменшиться до Підмосков'я. Він висловив впевненість, що країна-агресор Росія не існуватиме в нинішньому вигляді, у разі приходу до влади в РФ "Російського добровольчого корпусу".

Нагадаємо, раніше нардеп Богдан Яременко сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці. Поки Росія продовжує існувати в нинішньому вигляді, українці не зможуть почуватися в безпеці.

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