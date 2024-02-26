'Гебешна миша': Данілов припечатав Путіна і розкрив сценарій розпаду РФ

РФ довела неможливість власного існування у світі цивілізованих країн, впевнений секретар РНБО.

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Олексій Данілов розповів про умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головною умовою припинення війни для Росії є настання обставин незворотного характеру, які призведуть до зникнення самої Росії, такою, якою вона є, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Головним фактором для України щодо завершення повномасштабного вторгнення є створення всіх необхідних умов для забезпечення сталого миру й усунення повторних військових загроз з боку РФ, шляхом її дестабілізації і наступної фрагментації. Поки Росія не буде нарізана за принципом "регіонального салямі", — це буде постійна загроза війни, відкладеної у часі, для України, всіх оточуючих Росію країн і будь-якої іншої держави", - підкреслив він у коментарі NV.

Секретар РНБО каже, що РФ всім своїм історичним минулим довела неможливість власного існування в світі цивілізованих країн, що живуть за законами і правилами.

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"Росія — навіть не держава у класичному розумінні цього терміну, а територія, яка контролюється кримінально-мафіозним угрупованням. Норма існування РФ — це норма поведінки маніяка, який нормально почувається тільки тоді, коли по лікті в крові, бруді та лайні", - упевнений він.

Співрозмовник каже, що диктатор Володимир Путін з його комплексами "гебешної миші" в нав'язливому бажанні компенсувати заподіяні йому "Заходом" уявні образи, став тригером масштабних змін.

"А яким буде повоєнний світ — напряму залежить від того, що нині відбувається на українському полі бою. Від його результатів залежить, який світ ми будемо мати: спрямований у майбутнє, чи повернутий в архаїку релігійного фанатизму, націоналізму та авторитаризму", - додав Данілов.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Раніше Данілов розповів про те, що у Путіна запустили великий план проти України. Києву відомо, хто в країні-агресорі Росії стоїть за таким планом і є розуміння деталей операції, сказав Секретар РНБО Олексій Данілов журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська Росії не здатні на масштабний наступ навесні на Україну, вважають у НАТО. Чиновник заявив, що розвиток такого сценарію малоймовірно – для цього Росії потрібна нова і серйозна мобілізація, на яку Путін поки не пішов.

Як повідомлялося раніше, Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб протягом 2024 року, написали журналісти Financial Times. Також вони зазначили, що РФ за рік виробила 4 мільйони снарядів і відновлює свою військову промисловість "вражаючими" темпами.

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