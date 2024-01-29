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"Це злий план": нардеп сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці

Альона Вороніна
29 січня 2024, 01:35
Поки Росія продовжує існувати в нинішньому вигляді, українці не зможуть почуватися в безпеці.
Новости России, Богдан Яременко
Нардеп сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Розвал країни-агресорки Росії потрібно розглядати як бажану ситуацію і як завдання для України. В іншому разі ні ми, ні наші діти, внуки і правнуки не зможуть почуватися у безпеці з таким монстром під боком.

Таку думку висловив народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко під час чату на Главреді.

"Росіяни так і залишаться монструватими, ми їх не змінимо, та й не ставимо такого завдання. Ми не можемо і не хочемо, і не вб’ємо їх усіх. Ми не будемо їх виховувати – нам би себе виховати. Тому росіяни швидко не зміняться, а, може, не зміняться ніколи. Більше того, росіяни зараз почнуть відставати в різних сферах, і це зробить їх ще більш дикуватими та агресивними", – зазначив нардеп.

За його словами, ідеальним був би варіант, якби Україна для гарантування власної безпеки створила б ситуацію, коли Росія розвалиться на кільканадцять шматків. Тоді ми отримали б нехай і проблемних сусідів, але тих, які обережніше будуть проявляти своє варварство та агресію щодо нас.

"Над цим потрібно працювати. Поки що мало що зроблено, і це виглядає дуже складним завданням. Світ поки що не мислить у таких категоріях, принаймні серйозні гравці. Ставити задачу розвалити якусь країну для будь-якої правової демократичної держави є чимось таким, що прямо протирічить її суті, правовій та демократичні ментальності. Я теж розумію, що це достатньо злий план, але ми зараз у такій ситуації, як Ізраїль із ХАМАСом. Тут питання життя. Наші діти вже прокидаються під бомбовими ударами. Якщо ми хочемо, щоб їхні діти, наші онуки, не прокидалися так само, щоб це не повторилося, цього монстра треба розвалювати", – наголосив Яременко.

Він зазначив, що, як політик і експерт, він бачить перед собою такі завдання і виконує їх у силу можливостей.

"Я є одним з учасників спеціальної парламентської комісії "Воля народів Росії", де ми намагаємося формувати контакти і з’ясувати, на кого в Росії можна спертися, щоб досягти або принаймні якимось чином змінювати цю державу всередині, знаходячи там здорові етнічні сили, які потерпають від соціального і національного гноблення. Росію треба деконструювати, в усіх сенсах: ментальному, політичному, субстантивному. Жодне покоління українців не буде жити спокійно і безпечно, поки поруч буде Росія в тому вигляді, в якому вона є зараз", – підсумував Яременко.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше у Bloomberg зазначали, що Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки". США називають "класичною російською п'єсою" існування якогось "таємного каналу" з Росією.

Також раніше у Британії назвали умови підтримки України і заявили, що Путін не зупиниться. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон зазначив, що Британії слід наростити виробництво боєприпасів і збільшити підтримку України. Лондону потрібно взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо допомоги Києву. Якщо глава Кремля Володимир Путін захопить українську державу, він не зупиниться.

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