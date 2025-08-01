'Про 'Орєшнік' особливо смішно': ЦПД викрив Путіна на порції брехні

Путін зробив неправдиві заяви щодо серійного виробництва "Орєшніка" та контролю над Часовим Яром, ігноруючи реальні невдачі.

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Про що збрехав Путін / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що збрехав Путін:

Путін заявив про запуск серійного виробництва "Орєшніка", хоча більшість пусків були невдалими

Російські війська не захопили Часів Яр

Путін назвав українську владу "неконституційною", хоча сам є нелегітимним президентом

Лідер РФ Володимир Путін вчергове заявив про запуск серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності під назвою "Орєшнік". Водночас російський диктатор замовчує невдалі випробування цього ракетного комплексу. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Під час зустрічі з журналістами глава Кремля повідомив, що в Росії нібито завершили виготовлення першого серійного зразка нового ракетного комплексу "Орєшнік". За словами Путіна, цей зразок "вже передали у війська" і нібито "тепер серія (розпочато серійне виробництво - Главред) запущена".

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"Про "Орєшнік" особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів. А тут ціле серійне виробництво", - зазначив Коваленко.

Зазначимо, що подібні заяви щодо "серійного виробництва" цього комплексу Путін уже робив раніше, зокрема у листопаді 2024 року та в червні 2025 року. Втім, доказів успішного функціонування "Орєшніка" чи його бойового застосування досі не оприлюднено.

ЦПД підкреслив, що Путін використовує "Орєшнік" для інформаційного залякування світу.

РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Ситуація в Часовому Яру

Крім цього, Путін знову заявив, що українське керівництво нібито неінформоване про взяття російськими військами міста Часів Яр й місто було захоплене "вже кілька днів тому". Однак, як зазначили в ЦПД, ця заява не відповідає дійсності. Наразі російські окупанти не контролюють Часів Яр і бої в районі міста тривають.

"Путін збрехав про окупацію міста Часів Яр. Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", - наголосив Коваленко.

Про що ще збрехав Путін

Перед журналістами кремлівський лідер також сказав, що Росія нібито зацікавлена у довготривалому мирі, а Україна відмовляється від переговорів. Центр протидії дезінформації зауважив, що насправді Україна ще в березні заявила про готовність до повного припинення вогню. Також Україна готова до зустрічі лідерів, але саме Путін не хоче цього та перекладає відповідальність на Київ.

"Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи. Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні - бити його боляче. Тільки так", - підкреслив Коваленко.

Путін назвав українську владу "неконституційною". Водночас саме він є нелегітимним президентом, бо неодноразово змінював Конституцію РФ для збереження влади і проводив незаконні вибори на окупованих територіях.

Мирні переговори України та РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін знову заявив, нібито Росія готова припинити війну проти України. Проте озвучені ним умови фактично означають капітуляцію. Він вимагає, щоб Збройні сили України залишили території Запорізької та Херсонської областей, а також так звані "ДНР" і "ЛНР" у межах їхніх адміністративних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна про "готовність припинити війну" наголосив, що Україна пропонує Росії перейти від технічних переговорів до зустрічі лідерів для завершення війни. Україна підтримує зусилля США і готова до перемовин будь-коли.

Раніше повідомлялося, що Росія зволікає з організацією прямих переговорів між Зеленським і Путіним. У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Кремль уникає реальних перемовин попри заклики США, а заява Пєскова лише підтверджує, що зустріч малоймовірна.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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