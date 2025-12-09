Під прикриттям курортів: Сальдо хоче передати Білорусі частину Херсонщини - ЦНС

Переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року.

Передача Білорусі українських окупованих територій / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сальдо хоче передати Білорусі частину окупованої території Херсонщини

Це планують зробити під виглядом "курортних проєктів"

Території можуть використовуватися як логістичні бази для силових структур Росії і Білорусі

Окупаційний "керівник" тимчасово захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про готовність передати Білорусі частину Азовсько-Чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Фактично це спроба розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року.

"Обговорюються ділянки між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це обміном політичною лояльністю", - кажуть в ЦНС.

Крім того, аналітики ЦНС наголошують, що жодних "санаторіїв" не буде. На їх думку, території можуть використовуватися як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур Росії і Білорусі.

"Це дозволяє Москві створювати фактичну військово-політичну присутність на українських землях під курортним фасадом. Херсонщина для окупантів — не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів РФ і її союзників, із повним ігноруванням українського суверенітету", - підсумували в Центрі національного спротиву.

Росія готує катастрофу для Херсона

У розслідуванні 24 каналу, яке вдалось провести з посиланням на листування військовослужбовця 98 повітряно-десантної дивізії майора Олексія Яценка, отримане від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія говориться про те, що російські війська після звільнення Херсона взяли курс на регулярні удари по місту, щоб залякати місцевих жителів.

Зазначається, що Кремль прагне не лише перетворити великий населений пункт на руїну, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія.

Відомо, що метою росіян є повне знищення критичної інфраструктури міста, аби зробити його абсолютно непридатним для життя.

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора в четвер, 4 грудня, завдала удару по перинатальному центру в місті Херсон. В момент удару лікарі центру приймали пологи.

6 листопада російські окупанти атакували за допомогою дрона громадський транспорт Херсона - вибухівку скинули на маршрутний пасажирський автобус. Серед поранених була 14-річна дівчинка.

Про джерело: Центр національного опору Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

