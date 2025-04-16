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РФ просить США продати їй літаки Boeing за заморожені активи - ЗМІ

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 14:55
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Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню.
РФ просить США продати їй літаки Boeing
РФ просить США продати їй літаки Boeing / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels, Вікіпедія

Коротко:

  • У США є близько 5 мільярдів доларів російських активів
  • Росія звернулася до США з проханням зняти санкції з "Аерофлоту"

Росія звернулася до США з проханням дозволити їй купувати літаки Boeing за кошти заморожених державних активів після припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на особу в Москві, знайому з цим питанням.

Джерело розповіло виданню, що хоча цей запит не є умовою згоди на перемир'я, "Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню". Водночас, зазначається, угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій.

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"США не обговорюватимуть будь-яких економічних зобов'язань, доки не буде досягнуто припинення вогню", - заявив представник Ради національної безпеки Браян Г'юз у відповідь на прохання прокоментувати, чи справді Росія зверталася до США з таким проханням.

Державний департамент США відмовився від коментарів, пише Вloomberg, а представники Кремля і компанії Boeing поки що не відповіли на запити про коментарі.

У США є близько 5 мільярдів доларів російських активів, загалом же США та їхні союзники заморозили майже 280 мільярдів доларів російського центрального банку.

Також, говориться, Росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії ПАТ "Аерофлот" і дозволити відновити пряме авіасполучення між країнами. Наразі США публічно не відповіли на цю пропозицію.

Видання оцінює, що перспективи потенційного відновлення продажів Boeing у Росію зростають, оскільки американський літакобудівник відчуває тиск на інших ринках через тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. Адже Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити поставки літаків американського виробництва.

Вloomberg нагадав, що після вторгнення в Україну 2022 року РФ через накладені санкції має проблеми з ремонтом літаків. Російські авіакомпанії змушені канібалізувати деталі своїх реактивних літаків і шукати інші способи постачання компонентів і обслуговування, потенційно поставивши під загрозу стандарти безпеки.

Станом на початок минулого року російські авіакомпанії закупили 165 літаків Boeing і Airbus, або близько 40% від загального флоту РФ.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговорних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

РФ намагається повернути свої активи обсягом 300 млрд доларів, які були заморожені на Заході після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

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Заморожені активи РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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