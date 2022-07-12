УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідка

12 липня 2022, 08:49

Росія поповнює свою армію, призиваючи бідні верстви населення, для яких війна – можливість заробити гроші.

Путін російські військові
Росія відправляє на війну з Україною жителів віддалених сіл Сибіру і Далекого Сходу / Reuters

Москва не оголошує загальну мобілізацію у Росії, але відправляє на війну проти України жителів віддалених сіл Далекого Сходу і Сибіру. В одному з сіл Сибіру для участі в бойових діях у складі російських окупаційних військ відправили 150 солдатів, 72 з них загинули в боях. Країна-агресор поповнює свої війська з числа осіб, для яких війна стає єдиною можливістю заробити гроші.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела в українській розвідці, РФ продовжує спроби поповнити особовий склад своїх військ для війни проти України і проводить приховану мобілізацію. Росіян відправляють на війну без досвіду ведення бойових дій.

читайте такожРосійські війська стрімголов тікатимуть: коли Україна поверне Крим та Донбас"В одному з сіл у Сибіру воювати в Україну виїхало 150 осіб. 72 з них повернулися 200-ми", - вказало джерело.

Відомо, що у віддалених селах Росії чоловіки найчастіше відправляються на війну, оскільки це єдина можливість для них отримати кошти для існування. Російська армія, таким чином, поповнює свій особовий склад.

Ті, хто прагне приєднатися до військ РФ, вже знають про серйозні втрати росіян у війні проти української держави. Російській пропаганді все складніше це приховувати.

Також військові російських окупаційних військ не можуть отримати гроші, прописані в контракті, або ж отримують менші суми. Мотивація підписувати контракти втрачається.

Підкреслюється, що ще на початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну розвідка отримала інформацію про наявність "планів" російського командування, згідно з яким в Сибіру і на Далекому Сході повинні щотижня знаходити 200 осіб для участі у війні з Україною.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня сказав, що президент Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Як розповів глава відомства, українські війська збирають сили і західну зброю, щоб відвоювати захоплений південь.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив заяву про те, що завданням Збройних сил України є звільнення всіх окупованих Росією українських територій. На його думку, досягнення такої мети є справою кожного українця.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважає, що Україна здатна повністю звільнити свої землі, однак для цього необхідна достатня кількість зброї. Згідно з його прогнозом, російські війська можуть окупувати Донбас, однак після того, як ЗСУ розпочнуть контрнаступ, глава Кремля Путін може оголосити у Росії загальну військову мобілізацію.

Дивіться відео Главред - Ілларіонов зробив прогноз про терміни війни в Україні

Главред рекомендує:

Сибір Далекий схід війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:13

Росія може спробувати захопити та анексувати частину Харківської області - ISW

09:58

Штурмовики ЗСУ знищили російські склади з БК, в окупантів втратиВідео

09:39

Росія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – АрестовичВідео

09:29

Ударами HIMARS знищений російський генерал-майор з КримуВідео

09:18

Нідерланди поставлять Україні сучасну важку зброю, панцирники і гаубиці

Реклама
08:49

РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідкаВідео

08:46

Гороскоп на сьогодні 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

08:40

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

08:33

За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантівВідео

08:18

Подобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін...Погляд

08:05

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 кмВідео

07:59

В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

07:19

Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

07:03

15 корисних і простих звичок, які зроблять ваше життя кращим

06:33

Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунали потужні вибухиФотоВідео

05:57

Контури нової Холодної війниПогляд

05:57

Ретроградний Юпітер-2022 ускладнить життя: астролог розповів, чого остерігатисяВідео

05:00

"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

04:40

В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

04:16

Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

Реклама
03:45

Ківі продовжує молодість, але шкодить хворим з виразкою шлунку: в чому полягає користь і шкода фрукта

03:20

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

03:17

Великі гроші, весілля або казковий успіх: 3 знакам зодіаку нереально подфартіт найближчим часомВідео

03:02

Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

02:45

Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пеклаВідео

02:12

Відомий астролог назвав дату, коли буде знищений Кримський містВідео

01:42

16-річна донька Ольги Фреймут показала фотосесію на межі пристойності

01:35

Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну

00:57

На жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

11 липня, понеділок
23:53

"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

23:51

"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

23:19

Охлобистін вибачився перед Макаревичем

23:17

"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - АрестовичВідео

22:56

Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

22:44

Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину ФедишинВідео

22:44

У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу АхметоваВідео

22:21

Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізаціїВідео

21:32

Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

21:30

"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

Реклама
21:30

Російська артилерія у вісім разів переважає українську - інтернаціональний легіонВідео

21:23

Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

21:08

Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгненняВідео

21:02

"Мій улюблений тренажер": Волочкова з розставленими ногами шокувала людей

20:51

Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у розкішному особняку, але є одна умова

20:47

Штраф 51 тисяча гривень: в Україні хочуть запровадити нове покарання на час війниВідео

20:10

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор дванадцяти апостолів і як залучити удачуВідео

20:05

Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком

20:05

Після розмови з Путіним: Ердоган подзвонив ЗеленськомуВідео

20:01

Кулеба різко висловився про "путінське громадянство" для українцівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти