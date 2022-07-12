РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідка

Росія відправляє на війну з Україною жителів віддалених сіл Сибіру і Далекого Сходу / Reuters

Москва не оголошує загальну мобілізацію у Росії, але відправляє на війну проти України жителів віддалених сіл Далекого Сходу і Сибіру. В одному з сіл Сибіру для участі в бойових діях у складі російських окупаційних військ відправили 150 солдатів, 72 з них загинули в боях. Країна-агресор поповнює свої війська з числа осіб, для яких війна стає єдиною можливістю заробити гроші.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела в українській розвідці, РФ продовжує спроби поповнити особовий склад своїх військ для війни проти України і проводить приховану мобілізацію. Росіян відправляють на війну без досвіду ведення бойових дій.

читайте такожРосійські війська стрімголов тікатимуть: коли Україна поверне Крим та Донбас"В одному з сіл у Сибіру воювати в Україну виїхало 150 осіб. 72 з них повернулися 200-ми", - вказало джерело.

Відомо, що у віддалених селах Росії чоловіки найчастіше відправляються на війну, оскільки це єдина можливість для них отримати кошти для існування. Російська армія, таким чином, поповнює свій особовий склад.

Ті, хто прагне приєднатися до військ РФ, вже знають про серйозні втрати росіян у війні проти української держави. Російській пропаганді все складніше це приховувати.

Також військові російських окупаційних військ не можуть отримати гроші, прописані в контракті, або ж отримують менші суми. Мотивація підписувати контракти втрачається.

Підкреслюється, що ще на початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну розвідка отримала інформацію про наявність "планів" російського командування, згідно з яким в Сибіру і на Далекому Сході повинні щотижня знаходити 200 осіб для участі у війні з Україною.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня сказав, що президент Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Як розповів глава відомства, українські війська збирають сили і західну зброю, щоб відвоювати захоплений південь.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив заяву про те, що завданням Збройних сил України є звільнення всіх окупованих Росією українських територій. На його думку, досягнення такої мети є справою кожного українця.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважає, що Україна здатна повністю звільнити свої землі, однак для цього необхідна достатня кількість зброї. Згідно з його прогнозом, російські війська можуть окупувати Донбас, однак після того, як ЗСУ розпочнуть контрнаступ, глава Кремля Путін може оголосити у Росії загальну військову мобілізацію.

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