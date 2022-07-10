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Зеленський наказав деокупувати південь: Україна збирає мільйонну армію – Резніков

10 липня 2022, 22:22

Окуповані РФ прибережні райони мають життєво важливе значення для економіки України.

Бронемашина ЗСУ на плаву
Українській армії поставили завдання звільнення півдня / Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про наказ верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про необхідність деокупації південних областей України.

Для виконання цього завдання ЗСУ збирають мільйонні сили, підкреслив він в інтерв'ю британській газеті The Times.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою Південну територію у Росії", - йдеться в матеріалі.

Глава Міноборони уточнив, що окуповані РФ прибережні райони мають життєво важливе значення для економіки України.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно а, б, в... це моя робота. Я пишу листи колегам в країнах-партнерах", - додав Резніков.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України Т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 37 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожЗСУ "перемололи" окупантів разом з танками: РФ не може захопити Луганщину – Гайдай

Читайте ще:

ЗСУ Олексій Резніков війна Росії та України
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