Путін може оголосити мобілізацію, коли Україна піде у масштабний контрнаступ - Гайдай

Путін офіційно оголосить війну Україні та мобілізацію після того, як ЗСУ підуть в контрнаступ / УНИАН, Суспільне

Україна здатна повністю звільнити окуповані території, але для цього необхідно достатню кількість зброї. Однак у випадку деокупації Луганської та Донецької областей Путін може офіційно оголосити про початок мобілізації. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє LB.ua.

"Які у них плани? Вони виходять на адміністративний кордон Луганської області чи Донецької області, одразу проводять псевдореферендум, ухвалюють рішення про входження цих територій до Російської Федерації, а далі, коли вже Україна проводитиме контрнаступ і звільнятиме території, Путін просто оголосить, що Україна пішла війною проти Росії, тому оголошується повна мобілізація", - сказав Гайдай.

Сергій Гайдай вважає, що у 2014 поці РФ цього не зробила, бо Україна не мала достатньо військової сили, аби відвоювати захоплені території.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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