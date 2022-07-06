Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують Лукашенка

Жданов пояснив, у яку пастку втягують Лукашенка/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Якщо самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко дозволить своїй армії вступити у війну проти України, то його війська далі підпорядковуватимуться генеральному штабу Росії й стануть частиною єдиних збройних сил "Союзної держави".

Тому Лукашенко так відчайдушно уникає того, щоб віддати такий наказ. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.

Він нагадав, що взимку під час військових навчань "Союзна рішучість" згідно з їхньою метою російські та білоруські військові відпрацювали питання об’єднання сил безпеки "Союзної держави".

"На сьогодні фактично залишилася одна така невеличка процедура – щоб тільки Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають в підпорядкування генерального штабу Російської Федерації і будуть вже, як єдині збройні сили "Союзної держави", – пояснює Жданов.

Тому Лукашенко так тягне і не дає дозволу на вступ своїх військ у пряме протистояння з Україною. Він погоджується давати боєприпаси, техніку, яка перебуває на довгостроковому зберіганні, проте армію свою не дає.

За словами Жданова, для самопроголошеного президента Білорусі армія зараз – як єдина поки що непідпиляна ніжка стільця, на якому він сидить. Якщо ж Лукашенко віддасть свою армію – він буде дуже слабким.

"Якщо армія переходить в підпорядкування і це вже єдині збройні сили "Союзної держави", то треба підписати договір про утворення самої "Союзної держави". І тут проти залишається тільки один Лукашенко. Так він вже на заваді у Путіна буде. Армії під ним немає, залишається тільки КДБ, і його (Лукашенка – ред.) усунення від влади – це питання найближчого часу", – зазначає військовий експерт.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь РБ у війні РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такі слова Лукашенка. Він зазначив, що заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенко про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

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