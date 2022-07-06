УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують Лукашенка

6 липня 2022, 03:12

Якщо білоруські війська вступлять у війну проти України, Лукашенко потрапить у пастку і втратить "трон".

Жданов пояснив, у яку пастку втягують Лукашенка/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Якщо самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко дозволить своїй армії вступити у війну проти України, то його війська далі підпорядковуватимуться генеральному штабу Росії й стануть частиною єдиних збройних сил "Союзної держави".

Тому Лукашенко так відчайдушно уникає того, щоб віддати такий наказ. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.

Він нагадав, що взимку під час військових навчань "Союзна рішучість" згідно з їхньою метою російські та білоруські військові відпрацювали питання об’єднання сил безпеки "Союзної держави".

"На сьогодні фактично залишилася одна така невеличка процедура – щоб тільки Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають в підпорядкування генерального штабу Російської Федерації і будуть вже, як єдині збройні сили "Союзної держави", – пояснює Жданов.

Тому Лукашенко так тягне і не дає дозволу на вступ своїх військ у пряме протистояння з Україною. Він погоджується давати боєприпаси, техніку, яка перебуває на довгостроковому зберіганні, проте армію свою не дає.

За словами Жданова, для самопроголошеного президента Білорусі армія зараз – як єдина поки що непідпиляна ніжка стільця, на якому він сидить. Якщо ж Лукашенко віддасть свою армію – він буде дуже слабким.

"Якщо армія переходить в підпорядкування і це вже єдині збройні сили "Союзної держави", то треба підписати договір про утворення самої "Союзної держави". І тут проти залишається тільки один Лукашенко. Так він вже на заваді у Путіна буде. Армії під ним немає, залишається тільки КДБ, і його (Лукашенка – ред.) усунення від влади – це питання найближчого часу", – зазначає військовий експерт.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь РБ у війні РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такі слова Лукашенка. Він зазначив, що заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенко про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко вторгнення Росії Олег Жданов новини Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

Реклама
01:37

Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

00:51

Російська журналістка розповіла, з чим Лорак повинна повернутися в РФ

00:51

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій областіВідео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

Реклама
21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:45

Гороскоп на завтра 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

19:37

Росіяни злякалися українських атак і посилили охорону Кримського мосту - росЗМІВідео

19:37

Головне завдання для Росії сьогодні - це припинення військових дійПогляд

19:36

Виїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвілВідео

19:32

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

19:17

The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у ЛондоніВідео

Реклама
18:47

"Військові за автомати хапалися, не могли вгомонити": "ДНРівці" планують втечі з російських військВідео

18:45

ЗСУ озброять британськими САУ і дронами-камікадзе для ударів по окупантах - ДжонсонВідео

18:38

Святослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

18:34

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання в Україні: детальне пояснення

18:28

Бориса Баума вигнали з КРАІЛ після скандалу з 1xBet, але ліцензії у росіян не відібрали

18:14

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантівВідео

17:46

У Міноборони розкрили нову тактику ЗСУ проти російських окупантівВідео

17:44

У Дніпрі збили 6 російських ракет: з'явилося відео потужної роботи ППОВідео

17:33

Переїзд і великі зміни: 3 знаки зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця 2022 рокуВідео

17:20

На Харківщині ЗСУ під ворожим вогнем коректують українську артилерію та знищують окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти