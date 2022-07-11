Повна деокупація: Зеленський поставив завдання українськими військовими у війні з РФ

Володимир Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що завданням бійців Збройних сил України є деокупація всієї території України.

Про це глава держави підкреслив в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, трансляція якого велася в Facebook Офісу президента.

"Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина", - підкреслив президент.

Відповідаючи на питання про плани деокупації півдня, про які нещодавно заявив глава Міністерства оборони Олексій Резніков, глава держави уточнив, що не читав це інтерв'ю.

Зеленський додав, що він не може більш детально розкривати подробиці тих чи інших планів військового командування.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про наказ верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про необхідність деокупації південних областей України.

Для виконання цього завдання ЗСУ збирають мільйонні сили, підкреслив він в інтерв'ю британській газеті The Times.

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