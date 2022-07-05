"Військові за автомати хапалися, не могли вгомонити": "ДНРівці" планують втечі з російських військ

"ДНРівці" планують втечі з російських військ/ Reuters

Окупанти, яких загребли із так званої "ДНР" на війну проти України, обдумують способи втечі з російських військ. Зокрема, вони обговорюють з рідними, що за хабар у 50-80 тисяч рублів можна перетнути кордон з Росією і зачаїтися на території країни-агресорки.

Чергову розмову одного з окупантів зі своєю дружиною, у якій вона радить своєму "благовірному" заплатити такі гроші й чимшвидше втекти, перехопила українська розвідка.

Дружина говорить своєму чоловіку-окупанту, що нібито його мобілізували в "ДНР" незаконно, адже у нього російський паспорт та російська прописка. Вона каже, що він міг би навіть не показувати представникам військкомату свій "ДНРівський" паспорт, а лише документи громадянина РФ.

При цьому вона наголошує, що потрібно швидше тікати, хай навіть йому доведеться заплатити на кордоні велику суму грошей.

"Потрібно їхати, тому що буде ж біда [неценз.], у нас тут, в Донецьку. Треба валити", – каже дружина.

На запитання чоловіка, що ж він далі буде робити, дружина відповідає: "Сидіти в Таганрозі лапу смоктати і на зйомній квартирі у Тані ремонт робити".

"З якогось села, не знаю з якого, з Урожайного чи звідки, 30 людей відправлятимуть кудись на передову в якесь село, де немає світла, зв’язку. І кожні три дні чи десять днів будуть цих 30 людей міняти. Тільки скільки потім з цих 30 залишиться", – ділиться побоюваннями дружина з чоловіком-окупантом.

Також вона розповіла, що у Донецьку вже протести місцевих жителів, які не хочуть, щоб їхніх чоловіків забирали на фронт воювати.

"В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Жінок вгамувати не можуть, Там кіпіш, бійки", – розповідає дружина.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області російські військові намагаються врятуватися від ЗСУ. Вони хочуть втекти від війни до Криму через Арабатську стрілку.

Нагадаємо, українські військові ліквідували ще одного представника російської військової верхівки – командира танкового батальйону військ РФ підполковника Єгора Мелешенка.

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