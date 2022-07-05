"Я знаю, що діється у військах Росії": Арестович озвучив новий прогноз про війну в Україні

Окупанти розгубили бойовий потенціал в останні тижні, заявив радник глави Офісу президента.
Взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що армія російських окупантів не в змозі захопити Слов'янськ і Краматорськ.
"Наступ в Луганській області - це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що діється у військах Росії. Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне – це міста середньої величини. Вони їх брали 90 діб з великою кількістю військових, втратили велику кількість людей", - зазначив Арестович.
Радник голови ОП нагадав, що ЗСУ з Лисичанська просто відступили.
читайте також"Ми знову зробили їх красиво": Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька"У Сєвєродонецьку вони (росіяни - ред.) ще півтори доби воювали з порожнім містом, в Лисичанську теж саме було дві доби. Де вони візьмуть оперативні резерви для того, що взяти ще одне місто? Хочуть взяти Слов'янськ і Краматорськ?",- сказав Арестович.
3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.
До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.
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