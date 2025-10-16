Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

Анна Ярославська
16 жовтня 2025, 07:21
1372
Навіть після війни в Україні Росія залишиться загрозою для НАТО, вважає Антті Хякканен.
Антті Хякканен, Володимир Путін
Антті Хякканен попередив НАТО про нову загрозу від Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росія нарощує війська біля кордонів Євросоюзу
  • Навіть після завершення війни проти України Москва залишиться військовою загрозою для Європи
  • Ознаками підготовки є модернізація армії РФ

Країна-агресор Росія нарощує війська поблизу кордонів Євросоюзу та готується до другої фази військової агресії. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

За його словами, навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи, передає CNN.

відео дня

"Росія дійсно нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", - заявив він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня.

Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL - закупівлі американської зброї для України.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

Як довго РФ планує вести війну: думка президента Фінляндії

У серпні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що поки що немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна почати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

"Вони [росіяни] хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально розширити свої територіальні завоювання", - сказав Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що в Кремлі традиційно користуються тактикою затягування часу, створюючи видимість можливих перемовин, але насправді не роблячи жодних кроків у цьому напрямку.

Росія може атакувати Фінляндію: думка експерта

Політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що війна проти Європи - основний план Путіна в обставинах, що склалися. Не виключається і військова агресія проти Фінляндії.

"У принципі, зараз це основний план Путіна. Питання лише у тому, яка країна потрапить під удар: чи буде в неї певний проблемний регіон, як Нарва в Естонії, чи це буде країна зовсім іншого типу, наприклад, Фінляндія, яка має пам'ять про болючу поразку в минулій війні, і РФ спробує повторити Гельсінкі 2.0", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Як писав Главред, Москва створює інформаційний ґрунт для можливої агресії проти НАТО. Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, таку саму риторику застосовували в РФ перед початком війни проти України.

Раніше в ISW повідомили, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що в разі нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Финляндия військова агресія РФ Новини Фінляндії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

08:18Політика
Орбан в гарячці: чому угорський премʼєр прикривається проблемами України

Орбан в гарячці: чому угорський премʼєр прикривається проблемами України

08:10Погляди
В Україні - вибухи, РФ підняла в небо МіГ-31К і запустила ракети: що відомо

В Україні - вибухи, РФ підняла в небо МіГ-31К і запустила ракети: що відомо

06:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Китайський гороскоп на сьогодні 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 16 жовтня: Щурам - конфлікт, Кроликам - плітки

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з буряком

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з буряком

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Останні новини

09:33

Росіяни залишились без світла: невідомі дрони завітали в Саратов і Волгоград

09:18

РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупиненоФото

09:10

"Без уколів і підтяжок": 69-річна Наталія Сумська показала своє чесне фото

09:07

Кохання всього життя: які знаки зодіаку закохуються глибше за всіх

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав датиВ Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати
08:39

Куп’янськ під загрозою: відомо, чи є ризик повної окупації міста

08:18

Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

08:10

Орбан в гарячці: чому угорський премʼєр прикривається проблемами УкраїниПогляд

07:21

РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

Реклама
06:30

У всіх людей однаково — вчені розкрили, скільки важить душа і як вона виглядаєВідео

06:28

В Україні - вибухи, РФ підняла в небо МіГ-31К і запустила ракети: що відомо

06:10

Як Путіна чекає доля ХАМАС?Погляд

05:00

Вони раптово зникли: розкрито головну причину, чому снігурі оминають УкраїнуВідео

04:44

"Настане день": Юлія Саніна відповіла, коли поверне чоловіка в Україну

04:00

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

03:45

Що потрібно покласти біля дверей 16 жовтня: суворі прикмети і заборони цього дня

03:30

Як укоренити будь-який живець за один день: садівниця назвала стовідсотковий спосібВідео

02:33

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Овнам - неймовірний прибуток, Стрільцям - проблеми

01:50

Гроші йдуть до них самі: які ТОП-4 знаки мають вроджений талант мільйонера

15 жовтня, середа
23:51

Трамп заговорив про новий український наступ і жорстко звернувся до ПутінаВідео

Реклама
23:22

Відключення світла в Україні: директор ЦДЕ розкрив причини і зробив прогноз на зиму

22:54

Більшість господарів навіть не здогадуються - як зрозуміти, що кіт нещаснийВідео

22:40

Чорний список" приладів: які гаджети "вбивають" запобіжник прикурювача

22:14

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

21:56

Літак міністра війни США подав сигнал лиха над Атлантикою - що сталось

21:36

БпЛА двічі вгатили по багатоповерхівці і Новій пошті: деталі ворожої атаки по Ніжину

21:34

Як позбутися вологи в погребі: простий "бабусин" лайфхак, який працює

20:07

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військовихФото

20:00

Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

19:49

Українська блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень: стала відома нова схема шахраївВідео

19:47

Короткочасне потепління накриє Україну: названа дата похолодання зі снігом та дощем

19:33

Невинна річ з гардеробу стає небезпечною за кермом - що не варто носити в авто

19:30

"Як до війни більше не буде": відомо, яка нова реальність чекає українців

19:10

РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використатиПогляд

18:30

Ініціатива Гетманцева щодо податку для банків викликала різку критику з боку фінансового сектору

18:26

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

18:19

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

18:13

Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в УкраїніВідео

18:10

Порошенко видав державні РЕБи за власну допомогу армії, - заява військового

17:57

"Не приймають ні свої, ні чужі": Дорн зробив скандальні заяви про Україну

Реклама
17:52

Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - БудановВідео

17:34

Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

17:29

"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

16:56

РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито "вигідніший" план окупантівВідео

16:54

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіянВідео

16:48

Гризуни обходять стороною: автор розкрив прості народні методи захисту деревВідео

16:41

У XIX столітті в Україні з'явилася піраміда: де вона знаходиться і кому належалаВідео

16:38

Наскільки давньою є історія України: чому ідея Оріани ще й досі популярна

16:31

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:05

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти