РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

Навіть після війни в Україні Росія залишиться загрозою для НАТО, вважає Антті Хякканен.

Антті Хякканен попередив НАТО про нову загрозу від Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Росія нарощує війська біля кордонів Євросоюзу

Навіть після завершення війни проти України Москва залишиться військовою загрозою для Європи

Ознаками підготовки є модернізація армії РФ

Країна-агресор Росія нарощує війська поблизу кордонів Євросоюзу та готується до другої фази військової агресії. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

За його словами, навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи, передає CNN.

"Росія дійсно нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", - заявив він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня.

Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL - закупівлі американської зброї для України.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

Як довго РФ планує вести війну: думка президента Фінляндії

У серпні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що поки що немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна почати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

"Вони [росіяни] хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально розширити свої територіальні завоювання", - сказав Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що в Кремлі традиційно користуються тактикою затягування часу, створюючи видимість можливих перемовин, але насправді не роблячи жодних кроків у цьому напрямку.

Росія може атакувати Фінляндію: думка експерта

Політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що війна проти Європи - основний план Путіна в обставинах, що склалися. Не виключається і військова агресія проти Фінляндії.

"У принципі, зараз це основний план Путіна. Питання лише у тому, яка країна потрапить під удар: чи буде в неї певний проблемний регіон, як Нарва в Естонії, чи це буде країна зовсім іншого типу, наприклад, Фінляндія, яка має пам'ять про болючу поразку в минулій війні, і РФ спробує повторити Гельсінкі 2.0", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Як писав Главред, Москва створює інформаційний ґрунт для можливої агресії проти НАТО. Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, таку саму риторику застосовували в РФ перед початком війни проти України.

Раніше в ISW повідомили, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що в разі нападу країни-агресора РФ на одного з членів НАТО, військові об'єкти РФ у Калінінграді та Севастополі будуть знищені в перші ж години.

