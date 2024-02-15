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РФ готує ґрунт для атаки на ще одну країну: в ISW розкрили подробиці

Анна Ярославська
15 лютого 2024, 09:26
Терміни агресії проти Молдови поки що не визначено, але країна-агресор РФ прагне до того, щоб вона стала можливою найближчим часом.
Придністров'я, Молдова, армія РФ
Скоро Кремль може почати гібридну операцію в Молдові, вважають аналітики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ, pixabay.com

Кремль створює інформаційні умови для гібридної операції в Молдові. Її терміни поки що не визначено, але країна-агресор прагне до того, щоб вона стала можливою найближчим часом. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що кремлівські чиновники та пропагандисти намагаються створити інформаційні умови для виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції до Заходу. Той факт, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продовжив ці наративи і додав додаткові звинувачення, свідчить про те, що Кремль організовує широкі зусилля в інформаційному просторі.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова раніше заявляла, що молдовська влада намагається економічно "задушити" Придністров'я, нібито перешкоджає дипломатичному розв'язанню придністровського конфлікту і зіштовхується з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

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Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер нещодавно взявся за питання Придністров'я, щоб послідовно просувати кремлівські наративи, а також стверджувати, що Молдова "мілітаризується" з метою "насильницької реінтеграції" Придністров'я до складу Молдови. До цього Росія, за словами блогера, повинна підготуватися.

Нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.

Військові ризики для Молдови

Глава Генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що, якщо Україна програє у війні, то наступною метою країни-агресора Росії може стати Молдова. Він попередив про згубність зволікання і закликав вжити заходів і не ігнорувати напругу на Західних Балканах.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що країна-окупант Росія навесні 2024 року спробує влаштувати дестабілізацію ситуації в Молдові, використовуючи захоплене Придністров'я. Кишинів працює для того, щоб запобігти таким ризикам, і сподівається на допомогу Румунії.

Колишній керівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що якщо Україні не вдасться здобути перемогу у війні з Росією, кілька країн Європи можуть опинитися в небезпеці. Путін може спробувати піти далі - наприклад, на Молдову, одну з країн Балтії або інші країни.

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