У разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно: експерт пояснив чому

До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.

https://glavred.net/world/v-sluchae-ataki-rf-strany-baltii-ne-vystoyat-no-eto-i-ne-nuzhno-ekspert-obyasnil-pochemu-10537352.html Посилання скопійоване

Віктор Ягун оцінив, чи вистоять країни Балтії в разі нападу армії РФ / Фото: facebook.com/yagunv, ua.depositphotos.com

У разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати допомоги від Альянсу цілий місяць. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

За його словами, до квітня 2022-го концепція була дуже простою: Латвія, Литва та Естонія намагаються стримати ворога, а за місяць НАТО з усією своєю міццю прибуває і визволяє країни навіть у тому разі, якщо їх окупують.

"Однак усе змінилося після того, як усі побачили наслідки окупації Російською Федерацією невеликих містечок біля Києва: Ірпеня, Бучі та Гостомеля. І тоді керівники країн Балтії поставили Альянсу низку запитань. Ви хочете, щоб ми місяць були в окупації і нас усіх вирізали? Ви через місяць прийдете і будете проводити ексгумацію тіл наших військових і політичних діячів? Ми на таке не згодні", - розповів Ягун.

відео дня

Він уточнив, що в НАТО вирішили змінити концепцію, і тепер вона працюватиме по-іншому.

"Якщо Росія почне концентрувати війська біля кордонів країн Балтії, а за допомогою агентури і технічних засобів з'ясується інформація про її можливий напад уже за кілька днів, Москва отримає попередження. Кремль попередять про те, що якщо російські війська не будуть відведені від кордонів, Альянс не чекатиме нападу, а завдасть по Росії превентивного удару", - сказав Ягун.

Таким чином, у НАТО не збираються чекати місяць для того, щоб звільняти країни Балтії в разі їхньої окупації. Крім того, чисельність військ Альянсу в цих країнах збільшується щодня.

"Німецька бригада з'явиться в Литві, в Естонії також буде посилення натовського контингенту. Посилюється Альянс і в інших країнах: у Польщі накопичуються військові підрозділи США, а у Фінляндії розгортаються американські бази", - додав він.

Резюмуючи, заступник голови СБУ Віктор Ягун наголосив, що в разі нападу Росії на країни Балтії, п'ята стаття НАТО спрацює одразу, без зволікань.

Ризик нападу на країни Балтії

Російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля керівництва країни-агресора Росії, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти країн Балтії. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін таким чином намагається послабити НАТО.

Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. У такий спосіб Путін хоче продемонструвати неможливість НАТО швидко реагувати на подібні ситуації, вважає дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

Російські окупанти зосередили в Балтійському регіоні авіацію, ракети, тактичну ядерну зброю і свій флот. Однак у Москви не вистачить сухопутних військ для масштабних провокацій проти країн Балтії, оскільки більшість сил вона кинула на війну з Україною. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів про ризики початку війни НАТО і Росії та про те, які це може мати наслідки для України. За словами експерта, війна НАТО і РФ - "для нас не загроза, а, навпаки, додаткова безпека".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.