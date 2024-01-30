УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно: експерт пояснив чому

Анна Ярославська
30 січня 2024, 12:14
До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.
Віктор Ягун, країни Балтії, армія рф
Віктор Ягун оцінив, чи вистоять країни Балтії в разі нападу армії РФ / Фото: facebook.com/yagunv, ua.depositphotos.com

У разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати допомоги від Альянсу цілий місяць. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

За його словами, до квітня 2022-го концепція була дуже простою: Латвія, Литва та Естонія намагаються стримати ворога, а за місяць НАТО з усією своєю міццю прибуває і визволяє країни навіть у тому разі, якщо їх окупують.

"Однак усе змінилося після того, як усі побачили наслідки окупації Російською Федерацією невеликих містечок біля Києва: Ірпеня, Бучі та Гостомеля. І тоді керівники країн Балтії поставили Альянсу низку запитань. Ви хочете, щоб ми місяць були в окупації і нас усіх вирізали? Ви через місяць прийдете і будете проводити ексгумацію тіл наших військових і політичних діячів? Ми на таке не згодні", - розповів Ягун.

відео дня

Він уточнив, що в НАТО вирішили змінити концепцію, і тепер вона працюватиме по-іншому.

"Якщо Росія почне концентрувати війська біля кордонів країн Балтії, а за допомогою агентури і технічних засобів з'ясується інформація про її можливий напад уже за кілька днів, Москва отримає попередження. Кремль попередять про те, що якщо російські війська не будуть відведені від кордонів, Альянс не чекатиме нападу, а завдасть по Росії превентивного удару", - сказав Ягун.

Таким чином, у НАТО не збираються чекати місяць для того, щоб звільняти країни Балтії в разі їхньої окупації. Крім того, чисельність військ Альянсу в цих країнах збільшується щодня.

"Німецька бригада з'явиться в Литві, в Естонії також буде посилення натовського контингенту. Посилюється Альянс і в інших країнах: у Польщі накопичуються військові підрозділи США, а у Фінляндії розгортаються американські бази", - додав він.

Резюмуючи, заступник голови СБУ Віктор Ягун наголосив, що в разі нападу Росії на країни Балтії, п'ята стаття НАТО спрацює одразу, без зволікань.

Ризик нападу на країни Балтії

Російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля керівництва країни-агресора Росії, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти країн Балтії. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін таким чином намагається послабити НАТО.

Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. У такий спосіб Путін хоче продемонструвати неможливість НАТО швидко реагувати на подібні ситуації, вважає дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

Російські окупанти зосередили в Балтійському регіоні авіацію, ракети, тактичну ядерну зброю і свій флот. Однак у Москви не вистачить сухопутних військ для масштабних провокацій проти країн Балтії, оскільки більшість сил вона кинула на війну з Україною. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів про ризики початку війни НАТО і Росії та про те, які це може мати наслідки для України. За словами експерта, війна НАТО і РФ - "для нас не загроза, а, навпаки, додаткова безпека".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО СБУ країни Балтії військова агресія РФ Віктор Ягун новини України
Реклама

Головне за день

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

11:16 Україна
ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

10:19 Україна
НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:06

На Таврійському напрямку окупанти зазнали великих втрат: у ЗСУ вразили числом

12:58

У Харкові прогримів вибух: окупанти здійснили обстріл з російської Бєлгородщини

12:56

Церковне свято 31 січня: чому сьогодні не можна думати про погане

12:14

У разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно: експерт пояснив чому

12:03

Частині пенсіонерів зупинять виплату пенсій: хто ризикує залишитися без грошей

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – ЯгунНАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун
11:58

Нагар не з'явиться ніколи: чим потрібно посипати дно духовки

11:52

Як прибрати слайм з одягу: досвідчені господині назвали забійний копійчаний засіб

11:49

РФ перекинула Росгвардію на окуповану територію: до чого готуються

11:47

"Треба збирати валізу": зірка "Танців з зірками" висловилася про розлучення

Реклама
11:16

У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

11:14

Ця страва - король на столі: рецепт неймовірного панського деруна по-закарпатськи

10:59

"Не бачимо світла в кінці тунелю": Боррель висловився про війну в Україні

10:56

"Потрібно їсти щодня": лікар назвала овоч, який знижує ризик серцевих захворювань

10:38

Лише люди з дуже високим IQ вирішать головоломку: потрібно знайти п'ять відмінностей

10:19

ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

10:11

У палаці зробили заяву про онкологію: Кейт Міддлтон покинула лікарню

10:06

Використовують дрони і б'ють по цивільних: Гуменюк розкрила подробиці боїв на півдні

09:54

Чому від пива росте живіт: лікар розкрив невідомий факт

09:53

Алена Делона визнали недієздатним

09:48

"Хаос корисний Росії": в ISW пояснили, як "відставка" Залужного грає на руку РФ

Реклама
09:17

"Без ВПК нікуди": політолог назвав умови для перемоги України у 2024 році

09:16

Жизель Бюндхен втратила свою маму

08:54

Гороскоп на завтра 31 січня 2024: Тельців покине удача, Терези - ризикуйте

08:53

РФ атакувала дронами вісім областей: що відомо про наслідки удару

08:16

В Росії заявили про масовану атаку: 21 дрон атакував 4 регіони та Крим

08:10

Як бункерний дід знайшов "нацизм" у країнах БалтіїПогляд

08:01

"Зеленський стає непередбачуваним гравцем": у Time пророкують зміну стратегії війни

07:27

Залужний опублікував фото з главою Генштабу на тлі чуток про своє "звільнення"

07:03

РФ наступає на кількох напрямках: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

06:10

До виборів у США можуть статися різкі несподіванкиПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти жабу

05:24

Гороскоп на лютий 2024: на Водоліїв чекає дуже прибутковий місяць

04:30

"Путін може прожити ще 20 років": дипломат назвав серйозну помилку українцівВідео

04:00

Леді ін ред: Дорофєєва показала свою жіночність в епатажній сукні

03:30

ЗСУ налетіли на штурмовий "кулак" окупантів під Вугледаром: чим усе закінчилосяВідео

02:10

Доведеться набрати багато людей: у Раді розкрили деталі нового закону про мобілізацію

01:31

Що можна зробити зі старого флакончика з-під парфумів: 3 суперкорисні вироби

00:54

Зовсім не Бенджамін Баттон: 60-річний Бред Пітт зробив пластичну операціюВідео

00:34

Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік

00:17

Нідерланди виділили Україні багатомільйонний пакет допомоги: що до нього увійде

Реклама
29 січня, понеділок
23:41

Популярна українська співачка розповіла про бажання мобілізуватися

23:26

Бушуватиме майже 2 тижні: Україну накрила найдовша магнітна буря

22:53

Український боксер Усик вчетверте став батьком

22:46

Як очистити подушки без прання в пральній машині: геніальний лайфхак

22:32

Кулеба про наміри угорських політиків відтяпати Закарпаття: обламають зуби

22:27

"Далі почнеться колотнеча": нардеп пояснив, чому в Росії не змінюють Путіна

22:16

"Головне завдання року": Зеленський назвав те, що вбереже життя бійців ЗСУ

21:44

У Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов

21:19

Гороскоп на лютий 2024 для Риб: чим здивує останній місяць зимиВідео

21:14

Росіяни намагаються захопити Табаївку: експерт назвав три завдання окупантів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти