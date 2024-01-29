Три роки на підготовку: НАТО готується до ракетних ударів РФ по Європі - The Times

Лідери Альянсу прагнуть до впровадження системи "військового Шенгену", що дасть змогу військовим конвоям вільно переміщатися територією країн НАТО.

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Російські окупанти, ймовірно, зможуть завдавати ударів по глибокому тилу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, bundeswehr.de

На Заході стурбовані з приводу можливих подальших кроків країни-агресора Росії. Якщо Кремль почне війну проти НАТО, Альянсу доведеться підготуватися до ударів РФ по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на високопоставлених генералів.

Генерал-лейтенант Александер Соллфранк, командувач військовим логістичним центром НАТО на південному заході Німеччини, закликав союзників розібратися з "бюрократичною тяганиною", яка ускладнює пересування військ і техніки та ускладнює використання країнами одного і того ж військового логістичного центру.

Соллфранк та інші генерали з Німеччини, США та Нідерландів занепокоєні тим, що в цьому разі росіяни завдадуть удару глибоко в тилу лінії фронту, намагаючись вивести з ладу цивільну і військову інфраструктуру, необхідну для підтримки військових дій. Ці попередження частково засновані на війні в Україні, де Росія завдала потужних авіаційних і ракетних ударів далеко від лінії фронту.

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"Доводиться припускати, що агресор використовуватиме весь спектр кінетичної та некінетичної сили для руйнування комунікацій, зокрема в тилу", - цитує видання Соллфранка.

Лідери НАТО припустили, що в Альянсу є вікно можливостей, яке може тривати лише три роки, щоб зміцнити свою оборону проти можливого російського наступу.

Вони висловлюють надію на узгодження впровадження системи "військового Шенгену", що дасть змогу військовим конвоям вільно переміщатися територією країн НАТО до саміту альянсу у Вашингтоні в липні.

Війна РФ і НАТО

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу. У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією й НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild заснований на документі, де прописано навчальний сценарій.

Колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що якщо Захід не озброїть Україну, через кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО.

Війна Росії проти України може тривати ще довго і, ймовірно, не завершиться у 2025 році. Україна має достатньо ресурсів, щоб протистояти РФ і досягти успіхів. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

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