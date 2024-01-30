НАТО 'відріже' Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор - генерал

Росія може спробувати організувати прорив до Сувалкського коридору, однак перспективи у росіян там дуже сумнівні.

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Наскільки серйозною є загроза нападу Росії на східний фланг НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Росія не має достатніх ресурсів, щоб почати війну проти НАТО у найближчому майбутньому. Можливість провокацій з боку Росії залежить від припинення нею військових дій в Україні. Про це розповів в інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Росіяни – божевільні, але у них немає ресурсів, щоб розпочати кампанію. Щоб з'явилася можливість вдатися до подібних провокацій, яких дійсно може бути дуже багато, Росії кров з носа потрібне призупинення військових дій в Україні. У Кремля вже обмаль часу, він може вчинити провокації лише до вступу Швеції у НАТО", - зазначив генерал-майор запасу.

Ягун підкреслив, що у Кремля обмежений час і він може вчинити провокації лише до приєднання Швеції до НАТО. Адже інтеграція Швеції до НАТО повністю перекриє доступ Росії до Балтійського моря і фактично відріже Калінінградський анклав військово. Це стане серйозною проблемою для окупантів.

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Генерал-майор вважає, що Росія може використати Сувалкський коридор як точку прориву. Він підкреслив, що перспективи для росіян там досить сумнівні.

"Саме у цьому районі Росія має можливість спробувати організувати прорив до Сувалкського коридору. Я там був декілька разів, знаю цю місцевість і можу сказати, що перспективи у росіян дуже сумнівні. У ситуації, коли вони півроку з величезними втратами брали Бахмут і вже декілька місяців намагаються окупувати Авдіївку, складно уявити, на що вони розраховують у Сувалкському коридорі", - додав Ягун.

За його словами, союзники, зокрема Польща та Литва, готуються до небезпечних сценаріїв шляхом будівництва загороджень та проведення спільних навчань.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив, що навіть якщо Україна здасться, це не зупинить імперські плани президента Росії Володимира Путіна. За його словами, кремлівський диктатор має намір відновити велич колишньої Росії, тому Захід має підготуватися до захисту.

Також полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає абсолютно нереалістичним сценарій нападу РФ на НАТО. Він пояснив, що Росії потрібно щонайменше 3-5 років для відновлення бойового потенціалу.

Крім цього, за даними видання The Times, у випадку початку Росією війни проти НАТО, Альянс буде змушений готуватися до ударів РФ по об'єктах у всій Європі, включаючи Німеччину. Генерал-лейтенант Александер Соллфранк закликав союзників усунути "бюрократичну тяганину", що ускладнює пересування військ і техніки.

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