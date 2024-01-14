Росія зібралася "хитати" Молдову: Санду розкрила плани Путіна і назвала дату

Країна-окупантка Росія навесні 2024 року спробує влаштувати дестабілізацію ситуації в Молдові, використовуючи захоплене Придністров'я. Кишинів працює для того, щоб запобігти таким ризикам, і сподівається на допомогу Румунії. Про це заявила молдавська президентка Майя Санду.
Як повідомляє Agerpress, вона розповіла про те, що навесні Москва спробує дестабілізувати обстановку в Молдові, використовуючи невизнане Придністров'я.
"Протягом усього цього періоду Росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністровському регіоні. Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх дій, щоб запобігти цим дестабілізаціям. Ми інформуємо громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (Кишинева – ред.). Разом з громадянами і державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", - сказала Санду.відео дня
Також вона додала, що Кишинів у цій ситуації розраховує на допомогу Румунії та цивілізованого міжнародного співтовариства.
"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", - підкреслила Майя Санду.
Загроза Молдові з боку Росії
Пригожин і ПВК Вагнер готували в Молдові переворот, розповіла президентка Майя Санду. За її словами, навесні минулого року окупанти мали намір перетворити "антиурядові протести" у "насильницькі", щоб повалити владу в Кишиневі.
Путін не зупиниться, сказала Майя Санду наприкінці грудня. Вона акцентувала увагу на тому, що світу потрібно підтримати Київ для перемоги над Росією у війні.
Ексглава ЦРУ назвав мету Путіна в разі перемоги - зокрема, Девід Петреус сказав, що російські окупанти можуть піти на Молдову або одну з країн Балтії. Потрібно підтримати Україну до її тріумфу на полі бою.
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