Росія зібралася "хитати" Молдову: Санду розкрила плани Путіна і назвала дату

Молдова готується до загрози Росії і розраховує на допомогу Румунії та міжнародного співтовариства, сказала президентка країни Майя Санду журналістам.

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Росія "хоче" дестабілізувати ситуацію в Молдові навесні - Санду / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-окупантка Росія навесні 2024 року спробує влаштувати дестабілізацію ситуації в Молдові, використовуючи захоплене Придністров'я. Кишинів працює для того, щоб запобігти таким ризикам, і сподівається на допомогу Румунії. Про це заявила молдавська президентка Майя Санду.

Як повідомляє Agerpress, вона розповіла про те, що навесні Москва спробує дестабілізувати обстановку в Молдові, використовуючи невизнане Придністров'я.

"Протягом усього цього періоду Росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністровському регіоні. Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх дій, щоб запобігти цим дестабілізаціям. Ми інформуємо громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (Кишинева – ред.). Разом з громадянами і державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", - сказала Санду. відео дня

Також вона додала, що Кишинів у цій ситуації розраховує на допомогу Румунії та цивілізованого міжнародного співтовариства.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", - підкреслила Майя Санду.

Загроза Молдові з боку Росії

Пригожин і ПВК Вагнер готували в Молдові переворот, розповіла президентка Майя Санду. За її словами, навесні минулого року окупанти мали намір перетворити "антиурядові протести" у "насильницькі", щоб повалити владу в Кишиневі.

Путін не зупиниться, сказала Майя Санду наприкінці грудня. Вона акцентувала увагу на тому, що світу потрібно підтримати Київ для перемоги над Росією у війні.

Ексглава ЦРУ назвав мету Путіна в разі перемоги - зокрема, Девід Петреус сказав, що російські окупанти можуть піти на Молдову або одну з країн Балтії. Потрібно підтримати Україну до її тріумфу на полі бою.

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