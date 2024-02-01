У ЄС назвали країну, яка стане "мішенню" РФ, якщо Україна впаде

Влад Георгіце попередив про згубність зволікання і закликав вжити заходів та не ігнорувати напругу на Західних Балканах.

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Якщо Росія переможе в Україні, наступною "мішенню" може стати Молдова, вважає Влад Георгіце / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ, ua.depositphotos.com

Глава Генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що, якщо Україна програє у війні, то наступною ціллю країни-агресора Росії може стати Молдова.

Він попередив про згубність зволікання і закликав вжити заходів і не ігнорувати напругу на Західних Балканах.

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване. Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати ні секунди. Ми повинні вжити заходів і бути готовими", - сказав Георгіце в інтерв'ю виданню Europa Libera.

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Тим часом у Румунії видали скандальну та дуже цинічну заяву. Один із лідерів партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу раптово висловив бажання анексувати українські території і домогтися "відлиги у відносинах із РФ". Він вирішив, що в України потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область. Ці території він назвав "частиною румунської нації".

Як повідомляв Главред, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкої відкрито заявив про наміри окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде". При цьому у війні в Україні Тороцкої звинуватив не Росію, яка напала і здійснює агресію проти українців, а американців і Сороса.

Нагадаємо, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що країни пострадянського простору можуть зіткнутися з найбільшими загрозами російського вторгнення. Зокрема, загроза нависла над Казахстаном, а в короткостроковій перспективі - над Грузією та Вірменією.

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