'РФ геополітично вже програла війну': Росія увійшла до підпорядкування Китаю – Макрон

Ситуація, у якій зараз опинилася РФ – це геополітична поразка. Європа повинна допомагати Україні, щоб українці завдали Росії поразки на полі бою.

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Макрон заявив, що РФ геополітично вже програла війну проти України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже відбулася геополітична поразка країни-агресорки Росії у війні проти України. За словами французького президента, тепер РФ увійшла до підпорядкування Китаю.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю газеті L'Opinion. У той же час він наголосив, що Росія через свої дії "втратила критично важливу для неї свободу рук у Балтійському морі", адже РФ фактично сама підштовхнула Швецію і Фінляндію до ухвалення рішення про вступ до НАТО.

Він наголосив, що ще два роки тому навіть важко було уявити таку ситуацію, у якій опинилася країна-агресорка Росія сьогодні. Макрон наголосив, що "сьогодні це вже геополітична поразка".

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Також французький президент зазначив, що РФ не повинна виграти цю війну у військовому вимірі, а тому Європа повинна допомагати Україні у підготовці контрнаступу. Макрон додав, що також інші держави повинні допомогти українцям "підготувати питання щодо гарантій безпеки на переговорах". Він висловив переконання, що такі переговори "неминуче відбудуться".

"Архітектура європейської безпеки повинна бути повністю розповсюджена на Україну. Вона також має передбачати відсутність конфронтації з Росією та відновлення стійкого балансу сил. Але до цього поки що дуже далеко", – зазначив президент Франції.

Візит Зеленського до Риму, Берліну і Парижу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський одразу після візиту в Німеччину прибув до Франції. Він прилетів у Париж ввечері у неділю, 14 травня. Український президент разом з делегацією уже прибув в Єлисейський палац на зустріч з Макроном. Президенти двох держав обговорять двосторонні відносини між Україною та Францією.

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